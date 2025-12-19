Чому фронт під Сіверськом "прогинається" і куди піде РФ у 2026 році, — ветеран

Збройні сили Російської Федерації прогнули відразу 20 км фронту біля Сіверська, успішно застосувавши нову тактику ведення боїв, пояснив ветеран війни. Противник ріже логістику для агломерації Слов’янськ-Краматорськ, на яку наступатиме у новому році.

Росіяни вирішили не форсувати в лоб річку Сіверський Донець, щоб пробратись у Сіверськ, пояснив ветеран, старший лейтенант та експерт Микола Мельник в інтерв'ю проєкту "Радіо Свобод. Донбас реалії". Експерт пояснив, що командування ЗС РФ використовує шлях через Лиман [з півночі — ред.] і для повної окупації Донецької області намагається застосувати ту ж тактику, що і в Покровську-Мирнограді. Небезпечна тактика, яка принесла успіх росіянам і, ймовірно, приноситиме і надалі, якщо їй не знайти протидію, — це перерізання логістики. Таким чином українські позиції спершу опиняються у логістичному оточенні, а потім — фактичному, ідеться в інтерв'ю. При цьому вже у новому 2026 році росіяни візьмуться за Слов'янськ та Краматорськ.

Боєць нагадав, чому 20-кілометрові відтинки фронту тримаються, а потім раптом "прогинаються" і росіяни окупують нові території. Як приклад, навів Авдіївку: населений пункт півтори роки тримала 110 бригади, поки не "знекровилась". Коли туди підвели резерви, рятувати ситуацію вже не вдалось і ЗС РФ просунулись вперед. Таким чином він відповів на питання медіа про причини, чому у Сіверську раптом погіршилась ситуація. Одна з причин — нестача особового складу у підрозділах ЗСУ, а друга — недоліки координації, зв'язку між підрозділами. Як наслідок, може впасти Сіверськ — останнє місто перед Слов'янськом, сказав він.

"Це все невідворотні речі в наступному році. Буде битва за Слов'янськ, вже розпочинається битва за Краматорськ", — сказав боєць.

Також з'явилось пояснення, що робити, щоб захистити Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Зі слів бійця, окрім питання з чисельністю особового складу, потрібно розв'язати ряд інших проблем — від фортифікацій до командирів, які припускаються помилок.

"Це комплекс заходів: і побудова фортифікаційних споруд, і гарна робота мобілізаційної машини, і належна робота військово-промислового комплексу, і робота над помилками наших батьків-командирів", — сказав він.

Наступ ЗС РФ — яка ситуація у Сіверську та Слов'янсько-Краматорській агломерації

На карті аналітиків DeepState вказано, що ЗС РФ 7 грудня перебували на східних околицях Сіверська, а вже через 10 днів, 18 грудня, окупували дві третини міста і спинились на річці Сіверський Донець, яка перерізає населений пункт з півночі на південь. Також помітне просування росіян на півночі — є "червоний" виступ, який зростає, у бік Лиману. Від Сіверська до Слов'янська — близько 30 км (по прямій). При цьому майже немає просування ворога південніше — від міста Костянтинівка, яке опинилась у "кишені".

Наступ ЗС РФ - лінія фронту Лиман-Сіверськ-Слов'янськ-Краматорськ 19 грудня, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, раніше Фокус писав про просування ЗС РФ у Сіверську. Аналітики DeepState 9 грудня попереджали, що росіяни стягують піхоту до міста, а Міноборони РФ публікує відео з "триколорами", які начебто встановлюють на руїнах.

