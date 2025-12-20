Мирноград перешел в "серую зону" на карте DeepState: что говорят военные
По данным аналитиков DeepState, город Мирноград Покровского района Донецкой области перешел в "серую зону", то есть не контролируется ни российской, ни украинской стороной. В ОК "Восток" в свою очередь сообщают, что Силы обороны держат рубежи и ликвидируют оккупантов на подступах к городу.
Информация о боях в Мирнограде отображена на карте DeepState, обновленной вечером 19 декабря. Днем ранее, 18 декабря, аналитики маркировали значительную часть города как подконтрольную Силам обороны Украины.
По состоянию на 19 декабря весь Мирноград на карте DeepState обозначен как территория, требующая уточнения данных.
Также по состоянию на 19 декабря в DeepState сообщили о продвижении оккупантов вблизи Дроновки и Северска Донецкой области.
Кроме того, по информации аналитиков россияне продвинулись в районе Вишневого Днепропетровской области.
Бои в Мирнограде: информация от командования
В оперативном командовании "Восток" по состоянию на 10:00 20 декабря докладывали, что в Мирнограде подразделения Сил обороны продолжают держать оборонительные рубежи и ликвидировать россиян на подступах к городу.
"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", — сказали в ОК "Восток".
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 8:00 20 декабря рассказали, что на Покровском направлении украинские бойцы остановили 45 штурмовых и наступательных действий россиян, в том числе и у Мирнограда и Гришино. Также в Генштабе доложили о семи российских атаках на позиции Сил обороны на Славянском направлении в районах Серебрянки, Дроновки и в сторону Платоновки.
Ситуация в Мирнограде: что говорят военные
Боец с позывным "Мучной" утверждает в своем Telegram-канале, что россияне на Покровском направлении осаждают село Гришино, забегая волнами малыми пехотными группами и пытаясь закрепиться глубже в населенном пункте.
"В большинстве случаев им это удается — южная часть уже под частичным контролем врага, там они сидят и цепляются за каждый двор", — сказал военный.
По его словам, дальше "серая зона" расширяется: россияне "роятся" в Гришино, обходят и оказывают давление с флангов. При этом оккупанты, по данным "Мучного", занимаются охватом центра Мирнограда, где остаются лишь отдельные очаги сопротивления Сил обороны.
"Сплошной линии там уже нет!" — сказал боец.
Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале "Офицер" вечером 19 декабря писал, что описание ситуации в Мирнограде от OSINT-аналитиков примерно соответствует действительности, и личный состав отдельных подразделений остается в самом городе и продолжает боевые действия.
"Зона влияния и присутствия СОУ несколько больше, чем это изображают, и не ограничена городскими застройками в Мирнограде, но большая проблема — это почти нереальная логистика, которая затрудняет обеспечение войск, что со временем создает еще больше проблем и ухудшает ситуацию", — отметил военнослужащий.
Напомним, ветеран, старший лейтенант и эксперт Николай Мельник в опубликованном 18 декабря интервью объяснял, почему фронт под Северском "прогибается". Он отмечал, что оккупанты на этом участке пытаются применить тактику перерезания логистики, как и в Покровске и Мирнограде.
В ОК "Восток" 15 декабря рассказывали, что ситуация в Покровске и Мирнограде "сложная", однако на этом отрезке фронта наладились новые логистические пути для Сил обороны.