Мирноград перешел в "серую зону" на карте DeepState: что говорят военные

По данным аналитиков DeepState, город Мирноград Покровского района Донецкой области перешел в "серую зону", то есть не контролируется ни российской, ни украинской стороной. В ОК "Восток" в свою очередь сообщают, что Силы обороны держат рубежи и ликвидируют оккупантов на подступах к городу.

Информация о боях в Мирнограде отображена на карте DeepState, обновленной вечером 19 декабря. Днем ранее, 18 декабря, аналитики маркировали значительную часть города как подконтрольную Силам обороны Украины.

Мирноград на карте DeepState 18 декабря Фото: скриншот

По состоянию на 19 декабря весь Мирноград на карте DeepState обозначен как территория, требующая уточнения данных.

Мирноград на карте DeepState 19 декабря Фото: скриншот

Также по состоянию на 19 декабря в DeepState сообщили о продвижении оккупантов вблизи Дроновки и Северска Донецкой области.

Дроновка и Северск 19 декабря на карте DeepState Фото: скриншот

Кроме того, по информации аналитиков россияне продвинулись в районе Вишневого Днепропетровской области.

Ситуация возле Вишневого согласно карте DeepState на 19 декабря Фото: скриншот

Бои в Мирнограде: информация от командования

В оперативном командовании "Восток" по состоянию на 10:00 20 декабря докладывали, что в Мирнограде подразделения Сил обороны продолжают держать оборонительные рубежи и ликвидировать россиян на подступах к городу.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", — сказали в ОК "Восток".

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 8:00 20 декабря рассказали, что на Покровском направлении украинские бойцы остановили 45 штурмовых и наступательных действий россиян, в том числе и у Мирнограда и Гришино. Также в Генштабе доложили о семи российских атаках на позиции Сил обороны на Славянском направлении в районах Серебрянки, Дроновки и в сторону Платоновки.

Ситуация в Мирнограде: что говорят военные

Боец с позывным "Мучной" утверждает в своем Telegram-канале, что россияне на Покровском направлении осаждают село Гришино, забегая волнами малыми пехотными группами и пытаясь закрепиться глубже в населенном пункте.

"В большинстве случаев им это удается — южная часть уже под частичным контролем врага, там они сидят и цепляются за каждый двор", — сказал военный.

По его словам, дальше "серая зона" расширяется: россияне "роятся" в Гришино, обходят и оказывают давление с флангов. При этом оккупанты, по данным "Мучного", занимаются охватом центра Мирнограда, где остаются лишь отдельные очаги сопротивления Сил обороны.

"Сплошной линии там уже нет!" — сказал боец.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале "Офицер" вечером 19 декабря писал, что описание ситуации в Мирнограде от OSINT-аналитиков примерно соответствует действительности, и личный состав отдельных подразделений остается в самом городе и продолжает боевые действия.

"Зона влияния и присутствия СОУ несколько больше, чем это изображают, и не ограничена городскими застройками в Мирнограде, но большая проблема — это почти нереальная логистика, которая затрудняет обеспечение войск, что со временем создает еще больше проблем и ухудшает ситуацию", — отметил военнослужащий.

Напомним, ветеран, старший лейтенант и эксперт Николай Мельник в опубликованном 18 декабря интервью объяснял, почему фронт под Северском "прогибается". Он отмечал, что оккупанты на этом участке пытаются применить тактику перерезания логистики, как и в Покровске и Мирнограде.

В ОК "Восток" 15 декабря рассказывали, что ситуация в Покровске и Мирнограде "сложная", однако на этом отрезке фронта наладились новые логистические пути для Сил обороны.