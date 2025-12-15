Появилась новая логистика на Покровск и Мирноград, но "ситуация сложная", — ОК "Восток" (видео)

На Покровском направлении Вооруженные силы Украины отбили 47 штурмов российских войск на 80-километровом отрезке фронта от Шахового до Новопавловки, доложило оперативное командование "Восток" (ОК "Схід" ВСУ). Для помощи подразделениям, находящимся в Мирнограде, наладили дополнительные логистические пути. Бойцы 155 бригады, которые находятся на указанном отрезке фронта, показали видео о том, как поставляют вещи вглубь "серой зоны".

Командование подтвердило сложную ситуацию в Покровско-Мирноградской агломерации. Как указано на странице Facebook ОК "Восток", ВС РФ не контролируют полностью Покровск, а подразделения ВСУ ведут бои на северных окраинах. На странице 7 корпуса ДШВ появились кадры, на которых бойцы 155 бригады ВСУ прикрепляют воду и продукты питания к беспилотникам, которые могут поднять до 10 кг веса и понести в "серую зону" на Покровск и Мирноград.

В заметке ОК "Восток" отмечается, что в Покровске происходят бои в городской застройке, а под Мирноградом "сложная ситуация". Отмечается, что для снабжения бойцов появились новые пути: детали не уточняются.

Відео дня

"В районе Мирнограда ситуация остается сложной. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи и удерживать свои рубежи. Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", — написало командование.

155 бригада показала, как устроила логистика на Покровском направлении. Выяснилось, что на специальном складе воду и продукты складывают в небольшие коробки, которые приматывают скотчем к тяжелым дронам. Затем оператор БпЛА ведет устройство на позицию и бойцы в "серой зоне" получают необходимые вещи.

"На Покровском направлении 50% логистики осуществляется воздушными дронами. К миссиям привлекают преимущественно малозаметные FPV и тяжелые бомберы с высокой грузоподъемностью. Ежедневно в среднем один экипаж БПЛА выполняет до 10 поставок", — говорится в заметке 155 бригады.

Бои под Покровском — детали

На карте боевых действий DeepState показана "серая зона" вокруг Мирнограда, но середина города в эту зону не входит. Дистанция, на которую должна доставать логистика для бойцов ВСУ — это расстояние около 10 км в районе Николаевки и реки Сенной. Покровск — на две трети в "красной зоне", которую контролируют ВС РФ.

Бои под Покровском — текущая ситуация по состоянию на 14 декабря, DeepState Фото: DeepState

Отметим, 14 декабря экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж рассказал о стабилизации ситуации под Покровском и Мирноградом, которое состоялось благодаря мужеству украинских воинов. По его словам, боеприпасы, продукты, вода, другие вещи сбрасываются дронами. Другие подразделения ВСУ наносят удары артиллерией и БпЛА по частям ВС РФ, которые пытаются зайти в город с севера и юга, добавил генерал.

Напоминаем, 12 декабря российский пропагандист Владимир Соловьев приехал в Покровск и заявил, что город якобы полностью оккупирован россиянами.