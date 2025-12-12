Пропагандист Соловьев приехал в Покровск и заявил о полной оккупации города: детали (видео)

Пропагандист в окружении солдат ВС РФ поднял российский флаг на центральной площади Покровска и заявил, что оккупационная армия якобы полностью контролирует Покровск. Украинские командование на момент публикации новости не комментировало заявление Владимира Соловьева.

Соловьев заявил, что город теперь снова Красноармейск, и что он – "в составе Российской Федерации". По его словам, населенный пункт "освобожден войсками Красной армии от украинской нац***кой нечисти".

"Итак, вместе с командиром 27-й и ребятами из 506-го полка мы поднимаем на флагшток в самом центре теперь уже Красноармейска, недавно называемого Покровском флаг РФ", – заявил Соловьев на камеру.

Речь, возможно, идет о 27-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, восстановленной в 2024 году, которая участвует в войне против Украины.

Напомним, 10 декабря украинские военные отбили вражеский механизированный штурм в Покровске. Оккупанты пытались прорваться в северную часть города на мототехнике, автомобилях и броневиках.

Командир беспилотного авиационного комплекса отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Национальной гвардии Украины "Скиф" говорил, что бои в Покровске не прекращаются, и ВС РФ "практически охватили" город. По его словам, Силы обороны должны максимально сдерживать оккупантов, чтобы обеспечить выход из Покровска украинских подразделений и дать им возможность подготовиться к дальнейшим боям.

Издание "УП" 8 декабря со ссылкой на двух неназванных военнослужащих писало, что ВСУ отошли с части позиций под Покровском по решению пехотных командиров для выравнивания линии фронта, однако Генштаб ВСУ и Сухопутные войска официально эту информацию не комментировали.