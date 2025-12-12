Пропагандист Соловйов приїхав у Покровськ і заявив про повну окупацію міста: деталі (відео)

Пропагандист в оточенні солдатів ЗС РФ підняв російський прапор на центральній площі Покровська і заявив, що окупаційна армія нібито повністю контролює Покровськ. Українське командування на момент публікації новини не коментувало заяву Володимира Соловйова.

Соловйов заявив, що місто тепер знову Красноармійськ, і що воно — "у складі Російської Федерації". За його словами, населений пункт "звільнений військами Червоної армії від української нац***кої нечисті".

"Отже, разом із командиром 27-ї та хлопцями з 506-го полку ми піднімаємо на флагшток у самому центрі тепер уже Красноармійська, нещодавно званого Покровськом, прапор РФ", — заявив Соловйов на камеру.

Ідеться, можливо, про 27-ю гвардійську мотострілецьку дивізію ЗС РФ, відновлену 2024 року, яка бере участь у війні проти України.

Українське командування на момент публікації новини не коментувало заяву Володимира Соловйова. У зведенні Генштабу ЗСУ за 12 грудня повідомляють, що на Покровському напрямку російські війська 22 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Ніканорівка, Котлине, Вдале, Новомиколаївка, Філія та в бік Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка. Українські захисники вже відбили 16 атак, бої тривають.

Нагадаємо, 10 грудня українські військові відбили ворожий механізований штурм у Покровську. Окупанти намагалися прорватися в північну частину міста на мототехніці, автомобілях і броньовиках.

Командир безпілотного авіаційного комплексу окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Національної гвардії України "Скіф" говорив, що бої в Покровську не припиняються, і ЗС РФ "практично охопили" місто. За його словами, Сили оборони мають максимально стримувати окупантів, щоб забезпечити вихід із Покровська українських підрозділів і дати їм можливість підготуватися до подальших боїв.

Видання "УП" 8 грудня з посиланням на двох неназваних військовослужбовців писало, що ЗСУ відійшли з частини позицій під Покровськом за рішенням піхотних командирів для вирівнювання лінії фронту, проте Генштаб ЗСУ і Сухопутні війська офіційно цю інформацію не коментували.