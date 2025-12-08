ВС РФ "практически охватили" Покровск: командир раскрыл "ключевую задачу" Сил обороны (видео)

Командир БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" НГУ "Скиф" рассказал о трех задачах, которые стоят перед Силами обороны в Покровске. По его словам, бои в городе не прекращаются, и в случае его захвата оккупанты пойдут дальше.

Динамика боев на Покровском направлении — напряженная. Останавливаться ВС РФ не собираются, поэтому перед защитниками появились несколько задач. В частности, одна из них — увеличить вражеские потери. Об этом военный 8 декабря сообщил в комментарии "24 Каналу".

Также Силы обороны должны максимально сдержать врага, чтобы обеспечить выход подразделений, которые сейчас находятся в Покровске, и подготовиться к дальнейшим боям.

"Сейчас мы видим продвижение в направлении Константиновки и Краматорска. Впоследствии часть россиян будет продолжать движение в северном или западном направлениях. Поэтому ключевая задача сейчас, пока Силы обороны продолжают сдерживать врага на Покровском направлении, — это подготовить следующие рубежи обороны, где будут происходить бои", — отметил командир.

Он рассказал, что в Покровске идут бои непрерывно.

"Россияне практически охватили город и в целом Покровско-Мирноградскую агломерацию. Параллельно враг осуществляет проникновение в северо-восточном направлении в сторону Софиевки. Также противник продолжает продвигаться в западной части Покровска", — добавил "Скиф".

Напомним, в СМИ со ссылкой на военных сообщили, что пехотные командиры приняли решение об отходе с позиций в районе Лысовки и Сухого Яра, чтобы бойцы не оказались в окружении. Один из собеседников подчеркнул, что речь идет об "одних из самых сильных бригад, которые были заведены на Покровск больше года назад".

Эксперт Владислав Селезнев предупредил, что ВС РФ пытаются сформировать три плацдарма в Донецкой области. По его словам, главная цель врага — захват четырех стратегических населенных пунктов.