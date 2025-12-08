Россия формирует три плацдарма: Селезнев рассказал, какие 4 города стали целями для ВС РФ

Российские оккупанты пытаются сформировать три плацдарма в Донецкой области, чтобы захватить стретегические населенные пункты. Полковник ВСУ Владислав Селезнев оценил, на каком этапе реализации плана находится враг и какие имеет шансы на успех.

Пока что замысел РФ не реализован. Под контролем Сил обороны остаются четыре крупных города, которые формируют общую агломерацию — Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Об этом эксперт сообщил в комментарии "РБК-Украина".

Он пояснил, что во время летнего наступления ВС РФ пытались захватить вышеупомянутые населенные пункты. Для этого формировали три плацдарма:

южный — район Покровска, Мирнограда и Торецка;

восточный — район Часового Яра;

северо-восточный — район Северска и Лимана.

По состоянию на сейчас врагу не удалось реализовать планы ни по одному из этих плацдармов. Покровск — подконтрольный Украине, в Часовом Яру защитники держат часть города, в районе Лимана ситуация обострилась, но была стабилизирована.

"Но пока продолжается оборонительная операция в районе Покровска и Мирнограда к югу от Славянско-Краматорской агломерации, так же не сформированы ударные плацдармы. Дожмет ли враг? Ну, я думаю, что должны быть рациональными. Скорее всего, дожмет", — спрогнозировал Селезнев.

Напомним, офицер ВСУ с позывным "Алекс" назвал самым горячим участком фронта Мирноград. По его словам, в городе идут ожесточенные бои, а заезд туда — "это еще то казино".

Руководитель Штурмовых войск Валентин Манько заявил, что ВС РФ спланировали "большой маневр" на фронте и стремятся продвижения на Запорожье. При этом сами города оккупантам на самом деле неважны — их просто "перетирают", снося дома "под ноль".