Росія формує три плацдарми: Селезньов розповів, які 4 міста стали цілями для ЗС РФ

Російські окупанти намагаються сформувати три плацдарми у Донецькій області, щоб захопити стратегічні населені пункти. Полковник ЗСУ Владислав Селезньов оцінив, на якому етапі реалізації плану перебуває ворог і які має шанси на успіх.

Поки що задум РФ не реалізований. Під контролем Сил оборони залишаються чотири великі міста, які формують загальну агломерацію — Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка. Про це експерт повідомив у коментарі "РБК-Україна".

Він пояснив, що під час літнього наступу ЗС РФ намагалися захопити вищезгадані населені пункти. Для цього формували три плацдарми:

південний — район Покровська, Мирнограда і Торецька;

східний — район Часового Яру;

північно-східний — район Сіверська і Лиману.

Станом на зараз ворогу не вдалося реалізувати плани щодо жодного з цих плацдармів. Покровськ — підконтрольний Україні, у Часовому Яру захисники тримають частину міста, в районі Лиману ситуація загострилась, але була стабілізована.

"Але поки що триває оборонна операція в районі Покровська та Мирнограда на південь від Слов'янсько-Краматорської агломерації, так само не сформовані ударні плацдарми. Чи дотисне ворог? Ну, я думаю, що маємо бути раціональними. Радше за все, дотисне", — спрогнозував Селезньов.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ з позивним "Алекс" назвав найгарячішою ділянкою фронту Мирноград. З його слів, у місті точаться запеклі бої, а заїзд туди — "це ще те казино".

Керівник Штурмових військ Валентин Манько заявив, що ЗС РФ спланували "великий маневр" на фронті й прагнуть просування на Запоріжжя. При цьому самі міста окупантам насправді неважливі — їх просто "перетирають", зносячи будинки "під нуль".