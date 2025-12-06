"Найгарячіша ділянка на фронті": росіяни намагаються "дотиснути" Мирноград, — бійці ЗСУ

Російські окупанти збільшують кількість штурмів та посилають все більшу кількість солдатів для захоплення Мирнограду Донецької області.

Зараз Мирноград — це найгарячіша ділянка фронту в Україні, стверджує офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".

"Мирноград — це найгарячіша ділянка на всьому фронті на даний момент. Я чесно кажучи взагалі не знаю як, але місто все ще тримається, йдуть запеклі бої, а заїзд туди — це ще те казино", — написав "Алекс".

Про посилення тиску на Мирноград заявив також військовослужбовець 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Наразі пі*а*и закидають усе більше м’яса, щоб дотиснути Мирноград і перекинути більше резервів на напрямок Торського. Це дасть можливість рубати під’їзди до Дружківки та Костянтинівки з двох напрямків", — пояснив "Осман".

Водночас аналітики DeepState повідомили про просування ворожих військ поблизу Мирнограда та відзначили це на мапі бойових дій.

Нагадаємо, 3 грудня повідомлялось, що у Мирнограді ЗС РФ звужують "горловину", а ситуація для ЗСУ місцями "критична".

Наприкінці листопада Фокус писав про те, що Мирноград близький до оточення.