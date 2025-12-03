У Мирнограді ЗС РФ звужують "горловину", а ситуація для ЗСУ місцями "критична", — боєць

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації тиснуть з північного заходу на Мирноград, щоб повністю перерізати логістичний шлях Збройним силам України, розповів боєць. Всередині міста українці тримають позиції, але якщо ситуація і далі погіршуватиметься, то росіяни зможуть "перекрити повітря".

Росіяни намагаються дістатись до села Світле, розташованого на північно-західній околиці Мирнограда, щоб продавати лінію оборони ЗСУ, написав у Telegram-каналі Muchnoy Jugend боєць з позивним "Мучной". На карті бойових дій він показав зону у Покровську, яку контролюють ЗС РФ, та напрямки атаки на півночі та заході, щоб перерізати логістику на Мирноград. За оцінками "Мучного", підрозділи ЗС РФ "звужують горловину" і, якщо з цими нічого не зробити, то усі шляху для переміщення українців будуть під вогневим контролем противника.

Допис бійця з'явився вдень 3 грудня. Наголошується, що у району Мирнограда розтягується "сіра зона" і поступово "сточується" українська лінія оборони.

"Ворог звужує нам горловину, і якщо дати їм ще трохи ходу, — дороги відходу та маневру будуть прострілюватися з усіх боків. Через це сіра зона розтягується і ландшафт стає ще більш небезпечним", — ідеться у повідомленні.

"Мучной" запевнив, що всередині населеного пункту українці тримають позиції, знешкоджують усі атаки противника і спиняють усі спроби прориву ЗС РФ. З іншого боку, він попередив, що росіяни можуть перекрити "повітря", якщо командування не надасть підтримку і буде тягнути час.

"Тягнути — значить віддавати ініціативу. Потрібні швидкі та точні рішення, бо обстановка на напрямку стає не найкращою, а місцями — критичною. Нашим потрібна підтримка і чітке управління, щоб не дати ворогу закрити нам повітря!" — написав він.

На карті бойових дій "Мучного" бачимо шість напрямків атак ЗС РФ на українські позиції. Крім того, "сіра зона", яка прострілюється росіянами, простягнулась на північ від Покровська: немає зон для логістики, до яких би не дотягнувся б ворог.

Наступ РФ - карта ситуації у Мирнограді, "Мучной", 3 грудня Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Наступ РФ — що відбувається у Мирнограді

На карті аналітиків проєкту DeepState останні зміни на карті бойових дій показані станом на 2 грудня. Аналітики показали виступ у сірій зоні, який тягнеться від околиць Покровська до Мирнограда вздовж траси Т-0504. Північніше — вільний перешийок шириною до 1 км: захоплює поля біля Красного Лиману та частину дороги, яка веде через Родинське у Добропілля.

Наступ РФ - карта ситуації у Мирнограді, DeepState, 3 грудня Фото: DeepState

Покровський напрямок та Мирноград — заяви Bild та Генштабу

Зазначимо, 3 грудня воєнний аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив, що Покровськ повністю окупований росіянами, хоч на його карті бойових дій була ділянка на півночі, у якій перебували бійці ЗСУ. Крім того, аналітик розповів про звернення 1 тис. військових з Мирнограда, які говорили про складність логістики і про те, що їх слід звідти вивести, поки не пізно. У відповідь з'явилась інформація від Генштабу ЗСУ: командування запевнило, що Покровськ не втрачено, у Мирноград доставляють зброю.

Нагадуємо, 2 грудня з'явився допис DeepState, у якому висловлювався сумнів щодо справжності відео з Покровська, опублікованого пресслужбою 425 штурмового полку.