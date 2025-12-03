В Мирнограде ВС РФ сужают "горловину", а ситуация для ВСУ местами "критическая", — боец

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации давят с северо-запада на Мирноград, чтобы полностью перерезать логистический путь Вооруженным силам Украины, рассказал боец. Внутри города украинцы держат позиции, но если ситуация и дальше будет ухудшаться, то россияне смогут "перекрыть воздух".

Россияне пытаются добраться до села Светлое, расположенного на северо-западной окраине Мирнограда, чтобы продавать линию обороны ВСУ, написал в Telegram-канале Muchnoy Jugend боец с позывным "Мучной". На карте боевых действий он показал зону в Покровске, которую контролируют ВС РФ, и направления атаки на севере и западе, чтобы перерезать логистику на Мирноград. По оценкам "Мучного", подразделения ВС РФ "сужают горловину" и, если с этими ничего не сделать, то все пути для перемещения украинцев будут под огневым контролем противника.

Сообщение бойца появилось днем 3 декабря. Отмечается, что в районе Мирнограда растягивается "серая зона" и постепенно "стачивается" украинская линия обороны.

"Враг сужает нам горловину, и если дать им еще немного хода, — дороги отхода и маневра будут простреливаться со всех сторон. Из-за этого серая зона растягивается и ландшафт становится еще более опасным", — говорится в сообщении.

"Мучной" заверил, что внутри населенного пункта украинцы держат позиции, обезвреживают все атаки противника и пресекают все попытки прорыва ВС РФ. С другой стороны, он предупредил, что россияне могут перекрыть "воздух", если командование не окажет поддержку и будет тянуть время.

"Тянуть — значит отдавать инициативу. Нужны быстрые и точные решения, потому что обстановка на направлении становится не лучшей, а местами — критической. Нашим нужна поддержка и четкое управление, чтобы не дать врагу закрыть нам воздух!" — написал он.

На карте боевых действий "Мучного" видим шесть направлений атак ВС РФ на украинские позиции. Кроме того, "серая зона", которая простреливается россиянами, протянулась на север от Покровска: нет зон для логистики, до которых бы не дотянулся бы враг.

Наступление РФ — карта ситуации в Мирнограде, "Мучной", 3 декабря Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Наступление РФ — что происходит в Мирнограде

На карте аналитиков проекта DeepState последние изменения на карте боевых действий показаны по состоянию на 2 декабря. Аналитики показали выступ в серой зоне, который тянется от окраин Покровска до Мирнограда вдоль трассы Т-0504. Севернее — пока свободный перешеек шириной до 1 км: захватывает поля возле Красного Лимана и часть дороги, которая ведет через Родинское в Доброполье.

Наступление РФ — карта ситуации в Мирнограде, DeepState, 3 декабря Фото: DeepState

Покровское направление и Мирноград — заявления Bild и Генштаба

Отметим, 3 декабря военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке заявил, что Покровск полностью оккупирован россиянами, хотя на его карте боевых действий был участок на севере, в котором находились бойцы ВСУ. Кроме того, аналитик рассказал об обращении 1 тыс. военных из Мирнограда, которые говорили о сложности логистики и о том, что их следует оттуда вывести, пока не поздно. В ответ появилась информация от Генштаба ВСУ: командование заверило, что Покровск не потерян, в Мирноград доставляют оружие.

Напоминаем, 2 декабря появилось сообщение DeepState, в котором высказывалось сомнение в подлинности видео из Покровска, опубликованного пресс-службой 425 штурмового полка.