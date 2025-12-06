"Самый горячий участок на фронте": россияне пытаются "дожать" Мирноград, — бойцы ВСУ

Российские оккупанты увеличивают количество штурмов и посылают все большее количество солдат для захвата Мирнограда Донецкой области.

Сейчас Мирноград — это самый горячий участок фронта в Украине, утверждает офицер ВСУ с позывным "Алекс".

"Мирноград — это самый горячий участок на всем фронте на данный момент. Я честно говоря вообще не знаю как, но город все еще держится, идут ожесточенные бои, а заезд туда — это еще то казино", — написал "Алекс".

Об усилении давления на Мирноград заявил также военнослужащий 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Сейчас пи*а*ы забрасывают все больше мяса, чтобы дожать Мирноград и перебросить больше резервов на направление Торского. Это даст возможность рубить подъезды к Дружковке и Константиновке с двух направлений", — пояснил "Осман".

Відео дня

В то же время аналитики DeepState сообщили о продвижении вражеских войск вблизи Мирнограда и отметили это на карте боевых действий.

Продвижение ВС РФ вблизи Мирнограда Фото: Скриншот

Напомним, 3 декабря сообщалось, что в Мирнограде ВС РФ сужают "горловину", а ситуация для ВСУ местами "критическая".

В конце ноября Фокус писал о том, что Мирноград близок к окружению.