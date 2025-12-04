"Основна задача — Запоріжжя": Манько розповів про "великий план" просування ЗС РФ

Керівник Штурмових військ Валентин Манько розповів про "великий маневр" на фронті, який запланували ЗС РФ. З його слів, Покровськ мав відкрити шлях для подальшого просування на Запоріжжя.

"У них був великий план: забрати Покровськ і дорогу Донбас – Запоріжжя, по якій просунутися максимально далі. Основна задача — Запоріжжя. Вони хотіли провести великий маневр. Для них важливі були Новопавлівка, Олександрівка — вони хотіли великий шматок взяти", — повідомив полковник в інтерв’ю "Українській правді" 4 грудня.

Він пояснив, що з містами Вільнянськ та Оріхів у Запорізькій області в окупантів нічого не вийшло. Тоді вони пішли нижче й зменшили смугу наступу на 10 кілометрів, згодом — звузили її ще і підійшли до Гуляйполя.

"Їм же неважливе взяття цих міст, вони їх просто перетирають, як це було в Бахмуті, Авдіївці, зараз Покровську. Летять КАБи, ФАБи, артилерія. Вони зносять під нуль будинки, ми відходимо, а вони туди заходять і вмирають. Бо самі часто створюють "кілзону" для нас", — розповів Манько.

З його слів, щоб рухатись вперед, ЗС РФ намагалися забезпечити собі фланги. З лівого флангу їхнє просування зупинили у селі Кам'янське на Запоріжжі, а з правого — в районі міст Покровськ та Добропілля на Донеччині.

"Уявіть, який шматок вони хотіли відкусити! Спочатку вони пробували поперти на Суми, потім Харківщина, зараз — Лиман, Куп'янськ", — підкреслив офіцер.

Він уточнив, що через Оріхів загарбники збирались "відрізати клаптик по балках" і окупувати два населені пункти — селище Степногірськ і село Приморське. Вони мали стати плацдармом лівого флангу, але реалізувати задум ворогу не вдалося.

"Вони несуть великі втрати, розмах замислу був втрачений, і зараз вони намагаються хоч щось відтяпати. От просто зайти і втикнути прапор. Ми нічого такого великого не втратили", — пояснив Манько.

Він нагадав, що у Степногірськ ЗС РФ заходять з флангу вже пів року.

"Просочуються, вмирають, і все одно знову туди лізуть. У Гуляйполі, на жаль, вони намацали слабке місце. Але якщо ми прийшли сюди, воно вже далеко не слабке", — додав начальник управління штурмових підрозділів.

Нагадаємо, полковник Валентин Манько розповів, що ЗС РФ тривалий час шукали слабку ланку в обороні під Гуляйполем. З його слів, російське командування надається "закидати м'ясом" місто, а перевага у живій силі — не на користь України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо ситуації у Покровсько-Мирноградській агломерації. Він розповів, що Сили оборони утримують контроль над північною частиною Покровська.