"Основная задача — Запорожье": Манько рассказал о "большом плане" продвижения ВС РФ

Руководитель Штурмовых войск Валентин Манько рассказал о "большом маневре" на фронте, который запланировали ВС РФ. По его словам, Покровск должен был открыть путь для дальнейшего продвижения на Запорожье.

"У них был большой план: забрать Покровск и дорогу Донбасс — Запорожье, по которой продвинуться максимально дальше. Основная задача — Запорожье. Они хотели провести большой маневр. Для них важны были Новопавловка, Александровка — они хотели большой кусок взять", — сообщил полковник в интервью "Украинской правде" 4 декабря.

Он пояснил, что с городами Вольнянск и Орехов в Запорожской области у оккупантов ничего не получилось. Тогда они пошли ниже и уменьшили полосу наступления на 10 километров, впоследствии — сузили ее еще и подошли к Гуляйполю.

"Им же неважно взятие этих городов, они их просто перетирают, как это было в Бахмуте, Авдеевке, сейчас Покровске. Летят КАБы, ФАБы, артиллерия. Они сносят под ноль дома, мы отходим, а они туда заходят и умирают. Потому что сами часто создают "килзону" для нас", — рассказал Манько.

По его словам, чтобы двигаться вперед, ВС РФ пытались обеспечить себе фланги. С левого фланга их продвижение остановили в селе Каменское в Запорожье, а с правого — в районе городов Покровск и Доброполье в Донецкой области.

"Представьте, какой кусок они хотели откусить! Сначала они пробовали поперти на Сумы, потом Харьковщина, сейчас — Лиман, Купянск", — подчеркнул офицер.

Он уточнил, что через Орехов захватчики собирались "отрезать клочок по балкам" и оккупировать два населенных пункта — поселок Степногорск и село Приморское. Они должны были стать плацдармом левого фланга, но реализовать замысел врагу не удалось.

"Они несут большие потери, размах замысла был потерян, и сейчас они пытаются хоть что-то оттяпать. Вот просто зайти и воткнуть флаг. Мы ничего такого большого не потеряли", — пояснил Манько.

Он напомнил, что в Степногорск ВС РФ заходят с фланга уже полгода.

"Просачиваются, умирают, и все равно снова туда лезут. В Гуляйполе, к сожалению, они нащупали слабое место. Но если мы пришли сюда, оно уже далеко не слабое", — добавил начальник управления штурмовых подразделений.

Напомним, полковник Валентин Манько рассказал, что ВС РФ долгое время искали слабое звено в обороне под Гуляйполем. По его словам, российскому командованию предоставляется "забрасывать мясом" город, а преимущество в живой силе — не в пользу Украины.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по ситуации в Покровско-Мирноградской агломерации. Он рассказал, что Силы обороны удерживают контроль над северной частью Покровска.