ЗС РФ "практично охопили" Покровськ: командир розкрив "ключове завдання" Сил оборони (відео)

Командир БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" НГУ "Скіф" розповів про три завдання, які постали перед Силами оборони у Покровську. З його слів, бої у місті не припиняються, і в разі його захоплення окупанти підуть далі.

Динаміка боїв на Покровському напрямку — напружена. Зупинятися ЗС РФ не збираються, тому перед захисниками постали кілька завдань. Зокрема, одне з них — збільшити ворожі втрати. Про це військовий 8 грудня повідомив у коментарі "24 Каналу".

Коментар "Скіфа" — з 30:49

Також Сили оборони мають максимально стримати ворога, щоб забезпечити вихід підрозділів, які зараз перебувають в Покровську, та підготуватись до подальших боїв.

"Зараз ми бачимо просування в напрямку Костянтинівки та Краматорська. Згодом частина росіян буде продовжувати рух в північному або західному напрямках. Тому ключове завдання зараз, поки Сили оборони продовжують стримувати ворога на Покровському напрямку, — це підготувати наступні рубежі оборони, де будуть відбуватись бої", — зазначив командир.

Він розповів, що у Покровську точаться бої безперервно.

"Росіяни практично охопили місто і в цілому Покровсько-Мирноградську агломерацію. Паралельно ворог здійснює проникнення у північно-східному напрямку в бік Софіївки. Також противник продовжує просуватися в західній частині Покровська", — додав "Скіф".

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на військових повідомили, що піхотні командири ухвалили рішення про відхід з позицій в районі Лисівки та Сухого Яру, щоб бійці не опинилися в оточенні. Один зі співрозмовників підкреслив, що йдеться про "одні з найсильніших бригад, що були заведені на Покровськ більше року тому".

Експерт Владислав Селезньов попередив, що ЗС РФ намагаються сформувати три плацдарми у Донецькій області. З його слів, головна мета ворога — захоплення чотирьох стратегічних населених пунктів.