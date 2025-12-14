Ситуацию в Покровске удалось стабилизировать: генерал раскрыл детали боев

На Покровско-Мирноградском направлении наблюдается очень тяжелая ситуация. Впрочем, украинские города в Донецкой области держатся благодаря мужеству защитников.

Россияне пытаются окружить Мирноград, свернув попытки проникновения в город. Об этом в эфире телеканала FreeДОМ рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Он отметил, что отпор врагу дается по всему периметру Мирнограда. И хотя логистика у защитников города затруднена, боеприпасы и другие необходимые для обороны вещи доставляются дронами.

Россиянам не удается продвигаться, поэтому враг изменил тактику, пытаясь полностью окружить населенный пункт и непрерывно нанося удары по городу, просто уничтожая его.

В то же время Силы обороны артиллерией и дронами наносят контрудары по группам, которые с севера и юга пытаются зайти в город.

"Это уменьшает количество возможных атак и резервов противника", — отметил Николай Маломуж.

Ситуация в Покровске

Покровск и Мирноград Фото: Deep State

В Покровске, отметил генерал, враг пытался использовать различные форматы атак, комбинируя их, но ситуацию удалось стабилизировать. Маломуж отметил, что благодаря погодным условиям украинские воины наносят удары по группировке ВС РФ как в самом городе, так и на его окраинах, контратакуя в направлении центра и железной дороги.

"Этого враг не ожидал. Россияне считали, что город уже будут контролировать, а мы укрепили позиции", — рассказал генерал армии.

Украинские бойцы пока держат сектор на северо-востоке, с которого и проводят ударные операции.

Именно на этом участке фронта, подчеркнул Николай Маломуж, агрессор несет наибольшие потери.

Ситуация на Покровском направлении: информация от Генштаба ВСУ

С начала суток оккупанты совершили 33 атаки на позиции наших защитников, говорится в сводке ГШ. Враг атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Украинские защитники уже отбили 28 атак, бои продолжаются.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные силы РФ оккупировали населенный пункт Толстой в Донецкой области, а также продвинулись в районе Северска и Ямполя. От позиции россиян до окраин Славянска остается чуть более 20 км.