Ситуацію в Покровську вдалося стабілізувати: генерал розкрив деталі боїв

На Покровсько-Мирноградському напрямку спостерігається дуже важка ситуація. Утім, українські міста у Донецькій області тримаються завдяки мужності захисників.

Росіяни намагаються оточити Мирноград, відкинувши намагання проникнення до міста. Про це в ефірі телеканалу FreeДОМ розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Він зазначив, що відсіч ворогу дається по всьому периметру Мирнограда. І хоча логістика в захисників міста ускладнена, боєприпаси та інші необхідні для оборони речі доставляються дронами.

Росіянам не вдається просуватися, тому ворог змінив тактику, намагаючись повністю оточити населений пункт та безперервно завдаючи ударів по місту, просто знищуючи його.

Водночас Сили оборони артилерією та дронами завдають контрударів по групах, які з півночі та півдня намагаються зайти в місто.

"Це зменшує кількість можливих атак та резервів противника", — зазначив Микола Маломуж.

Ситуація у Покровську

У Покровську, зауважив генерал, ворог намагався використати різні формати атак, комбінуючи їх, але ситуацію вдалося стабілізувати. Маломуж зауважив, завдяки погодним умовам українські воїни завдають удари по угрупованню ЗС РФ як у самому місті, так і на його околицях, контратакуючи в напрямку центру та залізниці.

"Цього ворог не очікував. Росіяни вважали, що місто вже будуть контролювати, а ми зміцнили позиції", — розповів генерал армії.

Українські бійці наразі тримають сектор на північному сході, з якого й проводять ударні операції.

Саме на цій ділянці фронту, підкреслив Микола Маломуж, агресор зазнає найбільших втрат.

Ситуація на Покровському напрямку: інформація від Генштабу ЗСУ

З початку доби окупанти здійснили 33 атаки на позиції наших захисників, йдеться у зведенні ГШ. Ворог атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Українські захисники вже відбили 28 атак, бої тривають.

Нагадаємо, за минулу добу збройні сили РФ окупували населений пункт Толстой на Донеччині, а також просунулися в районі Сіверська та Ямполя. Від позиції росіян до околиць Слов'янська залишається трохи більше ніж 20 км.