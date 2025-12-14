ЗС РФ просунулися в Сіверську і Ямполі: до Слов'янська залишилося менше 25 км (карта)

Збройні сили РФ за минулу добу повністю зайняли населений пункт Толстой, що на Донеччині, а також просунувся в районі Сіверська та Ямполя. Від позиції росіян до околиць Слов'янська залишається трохи більше ніж 20 км.

У період із 13 до 14 грудня російські війська зуміли просунутися на трьох ділянках фронту — на східному фланзі Слов'янського напрямку, а також на Олександрівському напрямку, південного заходу Донецької області. Про зміни на лінії бойового зіткнення повідомили аналітики ресурсу DeepState.

Просування противника було зафіксовано на схід від міста Ямпіль, причому сам населений пункт на карті позначений сірою зоною вздовж річки Сіверський Донець. Це може свідчити про те, що на ділянці по лінії Озерне — Дронівка — Сіверськ російські війська не подолали водної перепони та не загрожують ударом у тил підрозділам Сил оборони біля Сіверська.

Незначне просування армії РФ помічено і в самому Сіверську. Згідно з картографічними даними, противник зайняв позиції вздовж річки Бахмутка. Таким чином за минулу добу сили противника взяли під контроль близько 8,4 кв. км території на схід від Слов'янська.

ЗС РФ просунулися в напрямку Слов'янська Фото: deepstatemap.live

На Олександрівському напрямку противник окупував селище Толстой, на захід від якого утворилася велика сіра зона. Ймовірно, росіяни намагаються вирівняти лінію фронту на ділянці Зелений Гай — Іскра — Олександроград. За інформацією Генштабу ЗСУ за минулу добу на цьому напрямку відбулося 16 бойових зіткнень.

Олександрівський напрямок Фото: deepstatemap.live

Джерела "Української правди" в органах військового управління повідомляють, що ситуація в Сіверську оцінюється як критична. Російські підрозділи фіксуються практично по всій території міста, за винятком ділянок за річкою Бахмутка.

За словами співрозмовників видання, для відновлення втрачених позицій необхідні резерви, однак у 11-го корпусу, що виконує завдання на цій ділянці, резервів немає, а наявність резервів у старшого начальника УВ "Схід" залишається під питанням.

Нагадаємо, на думку військового оглядача та ексспікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, РФ планує окупувати Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Однак перед цим війська противника мають створити три плацдарми для подальшого просування.