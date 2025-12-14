ВС РФ продвинулись в Северске и Ямполе: до Славянска осталось менее 25 км (карта)

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки полностью заняли населенный пункт Толстой, Донецкой области, а также продвинулся в районе Северска и Ямполя. От позиции россиян до окраин Славянска остается чуть более 20 км.

В период с 13 по 14 декабря российские войска сумели продвинуться на трех участках фронта — на восточном фланге Славянском направления, а также на Александровском направлении, юго-запада Донецкой области. Об изменениях на линии боевого соприкосновения сообщили аналитики ресурса DeepState.

Продвижение противника было зафиксировано восточнее города Ямполь, причем сам населенный пункт на карте обозначен серой зоной вдоль русла реки Северский Донец. Это может свидетельствовать о том, что на участке по линии Озерное — Дроновка — Северск российские войска не преодолели водной преграды и не угрожают ударом в тыл подразделениям Сил обороны у Северска.

Незначительное продвижение армии РФ замечено и в самом Северске. Согласно картографическим данным, противник занял позиции вдоль реки Бахмутка. Таким образом за минувшие сутки силы противника взяли под контроль порядка 8,4 кв. км территории восточнее Славянска.

ВС РФ продвинулись в направление Славянска Фото: deepstatemap.live

На Александровском направлении противник оккупировал поселок Толстой, западнее которого образовалась обширная серая зона. Вероятно, россияне пытаются выровнять линию фронта на участке Зеленый Гай — Искра- Александроград. По информации Генштаба ВСУ за минувшие сутки на данном направлении произошло 16 боестолкновений.

Источники "Украинской правды" в органах военного управления сообщают, что ситуация в Северске оценивается как критическая. Российские подразделения фиксируются практически по всей территории города, за исключением участков за рекой Бахмутка.

По словам собеседников издания, для восстановления утраченных позиций необходимы резервы, однако у 11-го корпуса, выполняющего задачу на этом участке, резервов нет наличие резервов у старшего начальника ГВ "Восток" остается под вопросом.

Напомним, по мнению военного обозревателя и экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, РФ планирует оккупировать Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Однако перед этим войска противника должны создать три плацдарма для дальнейшего продвижения.