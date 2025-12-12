ЗС РФ посунули фронт на Добропільському виступі та підходять до Мирнограда, — DeepState

Збройні сили Російської Федерації зуміли посунути лінію фронту на двох ділянках Покровського напрямку, встановили аналітики. Змінилась ситуація під Мирноградом, оскільки противник наблизився до околиць зі сходу. Крім того, росіяни зуміли повернути деякі позиції на Добропільському виступі і розширили плацдарм.

На карті фронт є успіхи ЗС РФ поруч з п'ятьма населеними пунктами біля Мирнограда та Добропілля, ідеться у дописі аналітиків проєкту DeepState. Серед іншого, уточнили ситуацію біля шахти "Капітальна".

Оновлення інформації про лінію боїв з'явилось у Telegram-каналі проєкту зранку 12 грудня. Орієнтовне просування противника — від 400-600 м до 1-1,4 км.

Мирноград. На Мирноградському напрямку росіяни мають успіхи у трьох точках, ідеться у дописі аналітиків. На карті DeepState з'явились зміни у районі шахти на схід від Мирнограда та біля Новоекономічного: є просування ЗС РФ на відстань від 700 м до 1,5 км. Крім того, росіяни мають успіхи у на міських вулицях та біля Миколаївки: бачимо, що їм вдалось форсувати річку Казенний Торець і вони пройшли близько 1,4 км.

Наступ РФ - ситуація під Мироградом станом на 11 грудня, DeepState Фото: DeepState

Добропілля. На Добропільському виступі ЗС РФ вдалось повернути певні позиції біля населених пунктів Володимирівка, Паньківка, Софіївка, написали аналітики. 10 грудня на карті був червоний "острівець" площею близько 0,29 кв. км на північ від Володимирівки та Паньківки, а станом на 11 грудня росіяни просунулись вперед на кілометр.

Наступ РФ - ситуація на Добропільському виступі станом на 11 грудня, DeepState Фото: DeepState

На інших відтинках фронту просування ЗС РФ не зафіксували. Аналітики не змінили дані щодо Сіверська: Міноборони РФ опублікувало кадри з руїнами начебто окупованого міста, тим часом у ЗСУ спростовують такі заяви

Наступ РФ — деталі

Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 грудня на Покровському напрямку, до якого відносять Мирноград та Добропільський виступ, відбулось 49 штурмів ЗС РФ — найбільше, ніж на інших ділянках. На другому місці — Олександрівський напрямок (26 атак), вказано у звіті.

Тим часом військовий оглядач та ексспікер українського командування Владислав Селезньов розповів, які плацдарми мають захопити ЗС РФ, перші ніж почати наступ на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. На думку оглядача, ідеться про Лиман-Сіверськ, Часів Яр-Торецьк, Добропільський виступ.

Водночас з'явилась інформація від ГУР Міноборони та аналітиків Інституту вивчення війни, яка стосувалась ситуації у Придністров'ї. Згідно з даними командування, росіяни активізувались на цьому напрямку — почали мобілізацію місцевого населення, складають дрони і можуть готувати диверсантів для проникнення в Одеську чи Вінницьку області.

Нагадуємо, медіа "Дзеркало тижня" повідомило деталі "мирного плану", згідно з яким Україна має відмовитись добровільно від Слов'янсько-Краматорської агломерації.