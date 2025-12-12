ВС РФ подвинули фронт на Добропольском выступе и подходят к Мирнограду, — DeepState

Вооруженные силы Российской Федерации сумели подвинуть линию фронта на двух участках Покровского направления, установили аналитики. Изменилась ситуация под Мирноградом, поскольку противник приблизился к окраинам с востока. Кроме того, россияне сумели вернуть некоторые позиции на Добропольском выступе и расширили плацдарм.

На карте фронт есть успехи ВС РФ рядом с пятью населенными пунктами возле Мирнограда и Доброполья, говорится в заметке аналитиков проекта DeepState. Среди прочего, уточнили ситуацию возле шахты "Капитальная".

Обновление информации о линии боев появилось в Telegram-канале проекта утром 12 декабря. Ориентировочное продвижение противника — от 400-600 м до 1-1,4 км.

Мирноград. На Мирноградском направлении россияне имеют успехи в трех точках, говорится в заметке аналитиков. На карте DeepState появились изменения в районе шахты к востоку от Мирнограда и около Новоэкономичного: есть продвижение ВС РФ на расстояние от 700 м до 1,5 км. Кроме того, россияне имеют успехи на городских улицах и возле Николаевки: видим, что им удалось форсировать реку Казенный Торец и они прошли около 1,4 км.

Наступление РФ — ситуация под Мироградом по состоянию на 11 декабря, DeepState Фото: DeepState

Доброполье. На Добропольском выступе ВС РФ удалось вернуть определенные позиции у населенных пунктов Владимировка, Паньковка, Софиевка, написали аналитики. 10 декабря на карте был красный "островок" площадью около 0,29 кв. км к северу от Владимировки и Паньковки, а по состоянию на 11 декабря россияне продвинулись вперед на километр.

Наступление РФ — ситуация на Добропольском выступе по состоянию на 11 декабря, DeepState Фото: DeepState

На других отрезках фронта продвижение ВС РФ не зафиксировали. Аналитики не изменили данные по Сиверску: Минобороны РФ опубликовало кадры с руинами якобы оккупированного города, тем временем в ВСУ опровергают такие заявления

Наступление РФ — детали

Согласно отчету Генштаба ВСУ по состоянию на утро 12 декабря на Покровском направлении, к которому относят Мирноград и Добропольский выступ, состоялось 49 штурмов ВС РФ — больше, чем на других участках. На втором месте — Александровское направление (26 атак), указано в отчете.

Между тем военный обозреватель и экс-спикер украинского командования Владислав Селезнев рассказал, какие плацдармы должны захватить ВС РФ, прежде чем начать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. По мнению обозревателя, речь идет о Лиман-Северск, Часов Яр-Торецк, Добропольский выступ.

В то же время появилась информация от ГУР Минобороны и аналитиков Института изучения войны, которая касалась ситуации в Приднестровье. Согласно данным командования, россияне активизировались на этом направлении — начали мобилизацию местного населения, составляют дроны и могут готовить диверсантов для проникновения в Одесскую или Винницкую области.

Напоминаем, медиа "Зеркало недели" сообщило детали "мирного плана", согласно которому Украина должна отказаться добровольно от Славянско-Краматорской агломерации.