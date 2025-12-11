30% "демилитаризованная зона" на Донбассе, 0% гарантий: СМИ узнали новые детали "мирного плана"

На трети Донецкой области могут устроить "демилитаризованную зону", а граница этой зоны будет проходить по линии, которую согласуют с Российской Федерацией, написало медиа, которое ознакомилось с текстом нового "мирного плана" США и РФ. При этом планируют обойтись бех никаких гарантий Украине, в том числе не ясно, как будут контролировать действия российской армии. Первоначальный текст из 28 пунктов разбили на четыре части, в которых перечисляют, что должна делать каждая сторона соглашения.

Новая версия "мирного плана" содержит те же, но несколько видоизмененные, требования капитуляции Украины, которые были в первом варианте, говорится в статье медиа "Зеркало недели". Среди прочего, каждую из четырех частей будут подписывать разный набор фигурантов. Украина должна подтвердить все те же требования, которые повторяет РФ в течение войны, но теперь появилась "демилитаризованная зона", урегулирован статус Запорожской АЭС и украинской части Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Москва должна выйти из территорий за пределами пяти областей, которые внесла в Конституцию.

В статье указано, что редактор отдела международной политики ЗН видела текст плана из 20 пунктов, который появился после очередного раунда переговоров США и Украины. Выяснилось, что удалось удалить единственный важный пункт — об амнистии "всех участников конфликта". Остальные — это "переработанные печально известные 28 пунктов".

Відео дня

Мирный план — что известно об идеях Трампа и РФ

Согласно данным ЗН, соглашение действительно разбили на части, и в части, о которой упоминал президент Владимир Зеленский, действительно только 20 пунктов. Эту часть должны подписать Украина, РФ, США, Европа (не ясно, речь идет о ЕС или нет). Остальные части: вторая — о гарантиях безопасности (3 пункта), третья — о США и НАТО (4 пункта), четвертая — об отношениях США и РФ (12 пунктов).

20 пунктов Украины касаются территорий, объектов на украинской территории и гарантий безопасности:

Украина, США и "Европа" обязаны признать российскими оккупированные украинские территории — Луганскую и Донецкую область, Крым;

треть Донецкой области — "демилитаризованная зона", в которой не будет ничьих войск. Медиа отметило, что в предыдущей версии эти территории передавались РФ. Имеется в виду, что будет определена новая административная граница этой зоны, и армии будут стоять за ней. Как она будет проходить, еще определят согласно договоренности с РФ;

линия фронта замораживается в Херсонской и Запорожской областях;

ВС РФ выходят с территорий, которые не являются частью Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, и Крыма. В статье не уточняются названия областей, из которых должны выйти россияне: не ясно, есть ли среди них, например, Харьковская область, или Сумщина и Днепропетровщина;

Запорожская АЭС переходит под контроль консорциума, 50% которого будет принадлежать США. Кому остальные 50% — не указано. Электроэнергию будут делить поровну между РФ и Украиной. В предыдущих 28 пунктах АЭС должно было контролировать МАГАТЭ;

гарантии безопасности — речь идет об аналоге 5 статьи договора НАТО, и их должны предоставить США и Европа. Отдельно отмечается, что Вашингтон ожидает "компенсацию" за расходы.

НАТО и гарантии безопасности — обновленные условия США и РФ

Вопрос НАТО не упомянут в плане из 20 пунктов. Зато США заблокирует Украине вступление в Альянс через другие части соглашения и через давление на европейских партнеров, написало ЗН. Кроме того, Вашингтон гарантирует, что в Украине не появится "войск НАТО". В тексте, который касается альянса, упоминаются российские тезисы о "беспокойстве", "деэскалации", "глобальной безопасности".

В отдельной части, как касается гарантий безопасности Украине от США, отмечается, при каких условиях они теряются. В частности, если РФ нарушает договоренности, то на нее накладывают санкции, а Украина получает "пятую статью". Если же Украина что-то нарушит, например, "неспровоцированно обстреляет", то тут же теряет любую защиту. Еще одна новация — украинцам позволяют двусторонние соглашения о безопасности, которые заключались в течение 2024 года.

Впрочем, заметило медиа, сразу после публикации проекта этих договоренностей, от военной помощи тут же открестилась Финляндия. Кроме того, из текста следует, что стороной соглашения может стать и НАТО. Еще один вопрос: каким образом и кто будет оценивать нарушения, которые могут быть "значительными, умышленными, длительными".

В статье ЗН отмечается, что только соглашение с 20 пунктами является юридически обязывающим, а остальные — нет. Гарантом соблюдения соглашения должен стать "Совет мира", который возглавит Трамп: не ясно, что произойдет, когда он перестанет быть президентом. Медиа также отметило, что формулировки "мирного плана" похожи на черновик, который могли "набросать" на салфетке в гольф-клубе спецпредставителя и риэлтора Стива Уиткоффа.

Отметим, в ноябре эксперт по России Фиона Гилл рассказала об особом отношении Дональда Трампа к Владимиру Путину и к другим политикам, которые на него похожи. По ее мнению, глава Кремля манипулирует главой Белого дома, который симпатизирует "крутым ребятам".

Напоминаем, 11 декабря медиа The Financial Times написало, что США требует только от одной из сторон отвода войск в соответствии с новой версией "мирного плана".