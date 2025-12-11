"Мирный план" без гарантий безопасности: США требуют вывода войск только от Украины, — СМИ

Россия и США требуют, чтобы Украина вывела войска примерно из четверти Донецкой области и части Луганской области. В то же время от РФ вывода войск не требуют, а гарантии безопасности остаются неопределенными.

Донецкая и Луганская области, насыщенные металлургическими заводами и угольными шахтами, когда-то были промышленным центром СССР. Контроль над Донбассом будет означать для России захват "крепостного пояса" городов — Покровска, Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска. Об этом говорится в статье Financial Times от 11 декабря.

Источники издания передали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф в последние недели пытался давить на украинцев относительно "обмена территориями". Двое неназванных украинских чиновников рассказали, что он "одержим" идеей достижения мирного соглашения и избежания более длительной войны, если Киев просто отдаст оставшиеся 25% восточной части Донецкой области. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина "не имеет козырей" и рискует потерять еще больше, если не пойдет на уступки сейчас.

Однако старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков предупредил, что односторонний выход ВСУ, который "кажется лучшей попыткой команды Трампа сблизить позиции России и Украины", ведет к открытию путей для наступления на соседние регионы и внутренних расколов.

Отмечается, что ранние версии "мирного плана" Трампа предусматривали создание "нейтральной, демилитаризованной буферной зоны". Предлагалось, чтобы эта зона была международно признанной территорией РФ, но при этом туда не входили ВС РФ.

Вашингтон уверял Киев, что готов предоставить гарантии безопасности, создать "самую современную демилитаризованную зону" и обеспечить "самую прочную линию обороны в мире". Украинские чиновники, участвовавшие в переговорах, передали, что США настаивают на создании зоны по образцу той, что разделяет Северную и Южную Корею. Однако президент Владимир Зеленский видит в этом замораживание конфликта, которое позволит России перегруппировать силы перед новым наступлением.

"Украина в принципе могла бы согласиться на передачу, если бы имела за собой сильные западные гарантии безопасности, включая войска, размещенные в Украине", — предположил военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехелми.

Однако присутствие западных войск — лишь отдаленная перспектива, не прописанная в "мирном плане" Трампа. По оценке Кастехелми, пока соответствующего пункта нет, но при этом предполагается создание демилитаризованной зоны, "передача Донецка, вероятно, будет слишком рискованной для Украины".

"Уровень риска еще больше возрастет, если будет существовать вероятность, что Запад отменит санкции против России и уменьшит военную помощь после передачи Донецка", — подчеркнул он.

Американский военный аналитик Майкл Кофман также обратил внимание на то, что "мирный план" не объясняет, что эта демилитаризованная зона означает. В частности, он считает важным, идет ли речь о полном выводе войск, или же о равноудаленном отводе сил от линии середины. Неназванный высокопоставленный украинский чиновник, который видел последнюю версию предложения, отметил, что от России вывода войск с территории, которая будет восточной границей демилитаризованной зоны, не требуют.

В СМИ напомнили о двух предыдущих соглашениях, заключенных в 2014 и 2015 годах — Минск I и Минск II. Они фактически заморозили линию фронта, но не оправдали надежды на длительный мир и не предоставили Украине гарантий безопасности.

"Как Путин использовал эти восемь лет? Он превратил Крым и Донбасс в военные базы, с которых Россия начала полномасштабную войну. (...) Путин не остановится... Он видит Украину как мост в Европу. Он думает о своем наследии, он хочет восстановить Российскую империю", — подытожила лауреат Нобелевской премии мира из Украины Александра Матвиюк.

Напомним, аналитики ISW предупредили об активизации российских сил в Приднестровье, в том числе открытие центров подготовки и производства БПЛА. Это усиливает риск проникновения вражеских диверсионных групп в Одесскую область.

Военный обозреватель Владислав Селезнев сообщил, что РФ хочет оккупировать Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Для этого оккупантам нужно создать три плацдарма под Лиманом, Часовым Яром, Торецком и также Добропольем.