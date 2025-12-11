"Мирний план" без гарантій безпеки: США вимагають виведення військ лише від України, — ЗМІ

Росія і США вимагають, щоб Україна вивела війська приблизно з чверті Донецької області та частини Луганської області. Водночас від РФ виведення військ не вимагають, а гарантії безпеки залишаються невизначеними.

Донецька й Луганська області, насичені металургійними заводами та вугільними шахтами, колись були промисловим центром СРСР. Контроль над Донбасом означатиме для Росії захоплення "фортечного поясу" міст — Покровська, Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов'янська. Про це йдеться у статті Financial Times від 11 грудня.

Джерела видання передали, що спецпосланець президента США Стів Віткофф в останні тижні намагався тиснути на українців щодо "обміну територіями". Двоє неназваних українських чиновників розповіли, що він "одержимий" ідеєю досягнення мирної угоди та уникнення тривалішої війни, якщо Київ просто віддасть решту 25% східної частини Донецької області. Президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна "не має козирів" і ризикує втратити ще більше, якщо не піде на поступки зараз.

Однак старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков попередив, що односторонній вихід ЗСУ, який "здається найкращою спробою команди Трампа зблизити позиції Росії та України", веде до відкриття шляхів для наступу на сусідні регіони та внутрішніх розколів.

Зазначається, що ранні версії "мирного плану" Трампа передбачали створення "нейтральної, демілітаризованої буферної зониʼ. Пропонувалося, щоб ця зона була міжнародно визнаною територією РФ, але при цьому туди не входили ЗС РФ.

Вашингтон запевняв Київ, що готовий надати гарантії безпеки, створити "найсучаснішу демілітаризовану зону" і забезпечити "найміцнішу лінію оборони у світі". Українські посадовці, які брали участь у переговорах, передали, що США наполягають на створенні зони за зразком тієї, що розділяє Північну і Південну Корею. Однак президент Володимир Зеленський вбачає у цьому замороження конфлікту, яке дозволить Росії перегрупувати сили перед новим наступом.

"Україна в принципі могла б погодитися на передачу, якби мала за собою сильні західні гарантії безпеки, включаючи війська, розміщені в Україні", — припустив військовий аналітик фінської компанії Black Bird Group Еміль Кастехелмі.

Однак присутність західних військ — лише віддалена перспектива, не прописана у "мирному плані" Трампа. За оцінкою Кастехелмі, поки відповідного пункту немає, але при цьому передбачається створення демілітаризованої зони, "передача Донецька, ймовірно, буде надто ризикованою для України".

"Рівень ризику ще більше зросте, якщо існуватиме ймовірність, що Захід скасує санкції проти Росії та зменшить військову допомогу після передачі Донецька", — підкреслив він.

Американський військовий аналітик Майкл Кофман також звернув увагу на те, що "мирний план" не пояснює, що ця демілітаризована зона означає. Зокрема, він вважає важливим, чи йдеться про повне виведення військ, або ж про рівновіддалене відведення сил від лінії середини. Неназваний високопоставлений український чиновник, який бачив останню версію пропозиції, наголосив, що від Росії виведення військ території, яка буде східним кордоном демілітаризованої зони, не вимагають.

У ЗМІ нагадали про дві попередні угоди, укладені у 2014 та 2015 роках — Мінськ I і Мінськ II. Вони фактично заморозили лінію фронту, але не виправдали сподівання щодо тривалого миру і не надали Україні гарантій безпеки.

"Як Путін використав ці вісім років? Він перетворив Крим і Донбас на військові бази, з яких Росія розпочала повномасштабну війну. (…) Путін не зупиниться… Він бачить Україну як міст до Європи. Він думає про свою спадщину, він хоче відновити Російську імперію", — підсумувала лауреатка Нобелівської премії миру з України Олександра Матвіюк.

Нагадаємо, аналітики ISW попередили про активізацію російських сил у Придністров’ї, в тому числі відкриття центрів підготовки та виробництва БПЛА. Це посилює ризик проникнення ворожих диверсійних груп до Одеської області.

Воєнний оглядач Владислав Селезньов повідомив, що РФ хоче окупувати Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Для цього окупантам потрібно створити три плацдарми під Лиманом, Часовим Яром, Торецьком і також Добропіллям.