Наступ РФ на Слов'янськ і Краматорськ: які плацдарми готують росіяни, — оглядач (карта)

Російська Федерація планує окупувати Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку, але перед цим повинна створити три плацдарми для подальшого просування, пояснив воєнний оглядач. Карта фронту показує, як проходить поточна лінія фронту і наскільки далеко росіяни від виконання планів.

ЗС РФ атакуватимуть Слов'янську-Краматорську агломерацію з плацдармів, які повинні створити під Лиманом, Часовим Яром, Торецьком і також Добропіллям, розповів воєнний оглядач та ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в інтерв'ю "Радіо Свобода". Щоб добитись просування, росіяни хотіли б перекинути на цю ділянку нові сили, але не можуть, оскільки підрозділи зосередженні під Покровськом та Мирноградом.

Селезньов відповів на питання, у якому напрямку наступатимуть ЗС РФ після окупації Мирнограда та Покровська, якої не уникнути. Оглядач пояснив, що найімовірніша наступна ціль росіян — це залишки Донецької області з великими населеними пунктами Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка. На його думку, для наступу ворог спершу має створити три плацдарми, щоб атакувати з трьох напрямків: від Лиману-Сіверська (північний схід), Часового Яру (схід), Торецька та Покровська-Мирнограду-Добропілля (південь та південний захід).

Останні тижні ЗС РФ активізувались біля Часового Яру та Лиману-Сіверська, зауважив оглядач. У Часовому Ярі час від часу відбуваються атаки росіян, які хочуть захопити панівні висоти. Крім того, ворог штурмує Сіверськ, і таким чином намагаються створити "ще один ударний плацдарм" для наступу на Слов'янськ. Ще одна напружена точка — біля Костянтинівки: росіяни планували відтіснити підрозділи ЗСУ, але не зуміли сформувати плацдарм через успішні дії українців під Добропіллям.

"Зараз, перекинувши на цю ділянку фронту [Добропілля — ред.] додаткові сили та засоби — насамперед десантників та морських піхотинців — він намагається компенсувати територіальні втрати", — пояснив Селезньов.

Наступ ЗС РФ — ситуація біля Слов'янська-Краматорська

На карті проєкту DeepState аналітики показали, що ЗС РФ дійсно наближаються до Слов'янсько-Краматорської агломерації. При цьому росіяни тиснуть на лінії фронту довжиною близько 130 км, яка охоплює регіон з північного сходу (від Лиману) до південного заходу (Полтавка і Русин Яр біля Добропілля).

Наступ ЗС РФ - Слов'янсько-Краматорська агломерація 11 грудня

Зазначимо, Фокус писав про наступ ЗС РФ на різних відтинках фронту, який відбувався протягом першого тижня грудня 2025 року. Наприклад, 10 грудня ОК "Схід" повідомило, що російські війська проникають у Сіверськ під прикриттям поганої погоди, встановлюють прапор, але їх відразу знешкоджують. Тим часом українські військові повідомили, що відвели підрозділи з відтинку фронту під Мирноградом.

