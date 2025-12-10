Чому прапори РФ опинились в Сіверську і чи місто в окупації, — ОК "Схід" (карта)

Збройні сили Російської Федерації не контролюють Сіверськ, хоч і заявляють, що начебто повністю окупували місто, заявило українське командування. Росіяни використали погану погоду та проникли на деякі вулиці, але їх виявили та знешкодили. Тим часом на відео від українських бійців фігурує об'єкт у центрі Сіверська, на якому висів російський прапор. Українці також показали, яким способом його позбулись.

Ситуація залишається складною, але місто перебуває під контролем України, ідеться у дописі ОК "Схід" ЗСУ на сторінці Facebook. Командування підтвердило, що росіянам дійсно вдалось пробратись, оскільки вони використали погані погодні умови та інфільтрувались вглиб населеного пункту. Таким способом Міноборони РФ змогло створити "пропагандистську картинку". Кадри від бійців ЗСУ демонструють, що "триколор" дійсно висів на фасаді зруйнованого будинку, ймовірно, середньої загальноосвітньої школи №1 міста Сіверськ (вул. Залізничників, 34). За мить ціль збивають за допомогою дрона: не ясно, що сталось з росіянами, які його встановили.

Відео дня

Щоб проникнути в Сіверськ, ЗС РФ використовують тактику просування малими штурмовими групами, які інфільтруються під прикриттям погоди. ЗСУ виявляють та знищують ворожі групи за допомогою артилерії та дронів, ідеться у повідомленні ОК "Схід".

"Заяви про встановлення ворогом контролю над містом не відповідають дійсності", — заявило командування вдень 10 грудня.

Бої в Сіверську — деталі

На ситуацію у Сіверську відгукнувся керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. У Telegram-каналі посадовця з'явилось повідомлення про те, що "росіяни не контролюють Сіверськ" і що окремі російські штурмовики не можуть вважатись "контролем".

На карті аналітиків проєкту DeepState останні зміни лінії боїв у Сіверську з'явились 7-8 грудня. Аналітики показали просування підрозділів ЗС РФ зі сходу на захід орієнтовно на 1-2 км. Водночас червона площа окупації складає приблизно третину — 4 кв. км від 12 кв. км; сіра зона "залила" решту. Школа №1, яка фігурувала на відео бійців ЗСУ, розташована у точці з координатами 48.86918, 38.09018 — це приблизно 200 м від найдальшої лінії боїв.

Бої в Сіверську — ситуація станом на 8 грудня, DeepState Фото: DeepState

Тим часом Генштаб ЗСУ у ранковому звіті станом на 10 грудня написав, що на Слов'янському напрямку, що якого відносять місто Сіверськ, нарахували 12 штурмів ЗС РФ. Дані попередніх днів показують, що активність росіян була приблизно така — 9–13 атак. Водночас найгарячіша ділянка — і далі Покровськ (48).

Зазначимо, аналітики DeepState 9 грудня писали про просування ЗС РФ у Сіверську. Згідно з даними проєкту, на цей напрямок росіяни підтягують піхоту і місто поступово переходить під контроль противника. Про цю ж частину фронту згадав український військовий з позивним "Мучной". Зі слів бійця, для підрозділів РФ у Сіверську влаштували "м'ясорубку", але, на його думку, доля міста "вирішена".

Нагадуємо, 9 грудня у мережі з'явилось інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який розповів про ситуацію в Покровську та на інших відрізках фронту.