На певному етапі вже не було українських військ: Сирський розкрив, що відбувається у Покровську та Мирнограді

Восени, на певному етапі бойових дій, у Покровську Донецької області вже не було військових Збройних Сил України, через "обмежені можливості".

Однак від середини листопада Сили оборони провели наступальні дії, завдяки яким вдалося повернути значну частину території Покровська. Про це 9 грудня розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час розмови з представниками медіа, передає "Суспільне".

"На певному етапі, восени, в Покровську вже не було наших військ, через обмежені можливості. Однак із 15 листопада в результаті наших наступальних дій ми змогли взяти під контроль близько 13 км² території в межах Покровська (із загальної площі міста 29 км²)", — заявив Сирський.

Зараз військові ЗСУ продовжують тримати північну частину Покровська, а також частину території західніше від міста.

"Західніше Покровська ми зачистили і контролюємо близько 54 км²", — розповів головнокомандувач.

Покровський напрямок — "головний театр воєнних дій"

Сирський також зазначив, що загалом ситуація на Покровському напрямку продовжує залишатися напруженою. Російські військові користуються поганими погодними умовами для просування, уникаючи у такий спосіб українських безпілотників.

Командування ЗС РФ продовжує збільшувати чисельність своїх військових на цьому напрямку: їх кількість сягнула вже 156 тисяч. Водночас росіяни активно атакують Покровський напрямок, спрямовуючи сюди близько половини усіх керованих авіаційних бомб (КАБ), якими завдають ударів по Україні.

"Зараз це головний театр воєнних дій", — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Попри складну ситуацію, українське командування наразі продовжує збільшувати чисельність Сил оборони у Покровську. Сирський зазначив, що віддав наказ відведення військових із позицій за 5-7 кілометрів від міста, оскільки їх вже не можна було утримувати.

"Йдеться про позиції, які ми вже не могли ротувати і повз які просочувався противник. Подальше їх утримання було недоцільне. А ми маємо берегти життя наших військовослужбовців", — наголосив посадовець.

Що стосується Мирнограда на Покровському напрямку, то Сирський заявив, що місто наразі не перебуває в оточенні. Попри те, проблеми з логістикою у Мирнограді залишаються, однак Сили оборони продовжують її здійснювати.

Варто нагадати, що 9 грудня бійці підрозділу "Скеля" в інтерв'ю BBC показали, що ЗСУ досі тримають оборону у Покровську.

8 грудня аналітики DeepState повідомляли, що ЗС РФ захопили п'ять населених пунктів на Покровському напрямку.