Чи "впав" Покровськ: як бійці "Скали" показали, що ЗСУ досі тримають оборону, — BBC (фото)

Президент Російської Федерації публічно заявив про повну окупацію Покровська, але на позиціях у досі перебувають бійці Збройних сил України, написало агентство BBC. Щоб довести контроль над територією, командир підрозділу звернувся до підлеглого по рації і той у прямому ефірі довів, що у населеному пункті є бійці ЗСУ.

Командири підрозділів ЗСУ стежать за ситуацією в Покровську за допомогою дронів, які показують як переміщення ворожих військ, так і схованки українських. Під час розмови з BBC вони надіслали команду бійцям, які досі тримають позиції. Бійці вийшли зі схованки та розгорнули український прапор перед камерою дрона. Таким чином командир підрозділу "Скеля" [425 окремий штурмовий полк — ред.] Юрій довів, що Україна все ще перебуває в Покровську, а Путін бреше про повну окупацію.

На фото, опублікованому BBC, з'явилось двоє військових, які, ризикуючи потрапити під удар ЗС РФ, помахали прапором у відповідь на наказ командира.

"Ти тепер бачив це на власні очі. Якщо ми цього не покажемо, усі втратять віру та перестануть допомагати Україні", — пояснив Юрій журналістам.

Бої у Покровську - український прапор, який показали журналісту BBC Фото: BBC

Медіа поспілкувалось з українськими бійцями, які розповіли про бої у Покровську. Один з них, командир батальйону Олександр, пояснив, що росіяни групами по 2-4 осіб намагаються пробратись повз позиції ЗСУ, перевдягнувшись в цивільне. Після ідентифікації їх знешкоджують протягом 15-20 хвилин. Боєць з позивним "Кролик" показав пачку документів, вилучених у росіян, та кулемет, з яким побратим 70 днів відбивався від атак ворога. Боєць з позивним "Привид" сказав, що Москва поширює фейкову інформацію про Покровськ: українці досі є в місті. Боєць "Хотабич" тим часом визнав, що росіяни мають більше дронів з тепловізором і тому особливо небезпечні. Зі слів "Хотабича", бійці чекають туман і дощ, щоб російські БпЛА не могли працювати.

"Ситуація в Покровську не така вже й похмура. Але Україні потрібні докази її рішучості в цей критичний час", — підсумувало BBC.

Бої у Покровську — деталі

Аналітики проєкту DeepState востаннє змінювали лінію боїв на Покровському напрямку 8 грудня. На карті збільшилась на 36 кв. км червона зона між Покровськом та Мирноградом, а лінія боїв змістилась на 4 км.

Бої у Покровську - ситуація станом на 8 грудня, DeepState Фото: DeepState

Українське командування зранку 9 грудня повідомило, що на Покровському напрямку ЗС РФ провели 43 атаки, штурмуючи від Шахового та Федорівки (на східному фланзі) до Дачного та Новопавлівки (на західному). Напередодні, 8 грудня, написали про 53 російських штурмів, протягом попереднього тижня — від 45 до 52, а найбільша кількість — 1 та 2 грудня: 66 та 72 атаки РФ (відповідно), ідеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Зазначимо, 8 грудня на сторінці Telegram 7 штурмового полку з'явилось повідомлення про відхід на нові позиції з ділянок фронту під Мирноградом. Наголошується, що цей процес відбувався вже певний час, але про це не писали з міркувань безпеки. Позиції, з яких відійшли Сили оборони, розташовані в районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. При цьому джерела медіа "Українська правда" розповіли, що рішення приймалось на рівні командирів піхоти, які перебували на вказаній ділянці.

Нагадуємо, 5 грудня росЗМІ показали кадри з Покровська, на яких підставні "жителі" скаржились на ЗСУ.