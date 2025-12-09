Президент Российской Федерации публично заявил о полной оккупации Покровска, но на позициях до сих пор находятся бойцы Вооруженных сил Украины, написало агентство BBC. Чтобы доказать контроль над территорией, командир подразделения обратился к подчиненному по рации и тот в прямом эфире доказал, что в населенном пункте есть бойцы ВСУ.

Командиры подразделений ВСУ следят за ситуацией в Покровске с помощью дронов, которые показывают как перемещение вражеских войск, так и тайники украинских. Во время разговора с BBC они прислали команду бойцам, которые до сих пор держат позиции. Бойцы вышли из тайника и развернули украинский флаг перед камерой дрона. Таким образом командир подразделения "Скала" [425 отдельный штурмовой полк — ред.] Юрий доказал, что Украина все еще находится в Покровске, а Путин врет о полной оккупации.

На фото, опубликованном BBC, появилось двое военных, которые, рискуя попасть под удар ВС РФ, помахали флагом в ответ на приказ командира.

"Ты теперь видел это собственными глазами. Если мы этого не покажем, все потеряют веру и перестанут помогать Украине", — пояснил Юрий журналистам.

Бои в Покровске — украинский флаг, который показали журналисту BBC Фото: BBC

Медиа пообщалось с украинскими бойцами, которые рассказали о боях в Покровске. Один из них, командир батальона Александр, объяснил, что россияне группами по 2-4 человека пытаются пробраться мимо позиций ВСУ, переодевшись в гражданское. После идентификации их обезвреживают в течение 15-20 минут. Боец с позывным "Кролик" показал пачку документов, изъятых у россиян, и пулемет, с которым побратим 70 дней отбивался от атак врага. Боец с позывным "Призрак" сказал, что Москва распространяет фейковую информацию о Покровске: украинцы до сих пор есть в городе. Боец "Хотабыч" тем временем признал, что россияне имеют больше дронов с тепловизором и поэтому особенно опасны. По словам "Хотабыча", бойцы ждут туман и дождь, чтобы российские БпЛА не могли работать.

"Ситуация в Покровске не такая уж и мрачная. Но Украине нужны доказательства ее решимости в это критическое время", — подытожило BBC.

Бои в Покровске — детали

Аналитики проекта DeepState последний раз меняли линию боев на Покровском направлении 8 декабря. На карте увеличилась на 36 кв. км красная зона между Покровском и Мирноградом, а линия боев сместилась на 4 км.

Бои в Покровске — ситуация по состоянию на 8 декабря, DeepState Фото: DeepState

Украинское командование утром 9 декабря сообщило, что на Покровском направлении ВС РФ провели 43 атаки, штурмуя от Шахового и Федоровки (на восточном фланге) до Дачного и Новопавловки (на западном). Накануне, 8 декабря, написали о 53 российских штурмах, в течение предыдущей недели — от 45 до 52, а наибольшее количество — 1 и 2 декабря: 66 и 72 атаки РФ (соответственно), говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Отметим, 8 декабря на странице Telegram 7 штурмового полка появилось сообщение об уходе на новые позиции с участков фронта под Мирноградом. Отмечается, что этот процесс происходил уже некоторое время, но об этом не писали из соображений безопасности. Позиции, с которых отошли Силы обороны, расположены в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр. При этом источники медиа "Украинская правда" рассказали, что решение принималось на уровне командиров пехоты, которые находились на указанном участке.

Напоминаем, 5 декабря росСМИ показали кадры из Покровска, на которых подставные "жители" жаловались на ВСУ.