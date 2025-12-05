Дронщицы "тренировались" на жителях: росСМИ выдали новый фейк о боях за Покровск (видео)

На видео неназванная женщина, которую представляют "жительницей" Покровска, рассказывает, как украинские операторы дронов, в том числе женщины-военнослужащие ВСУ, "тренировались" на мирных жителях.

Видеоролик опубликовало пропагандистское росСМИ "РИА Новости", причем в Telegram-канале оказалась урезанная версия, но в российских соцсетях есть полная, где эта же неназванная женщина сообщает, что украинская власть отсутствовала в городе Покровске с начала 2025 года, а полиция — с июля.

Далее она рассказывает историю о том, как якобы украинские операторы дронов "тренировались" на жителях Покровска. Когда это происходило, или хотя бы в каком году, или месяце, "жительница Покровска" не сообщает.

Зато она заявляет, что "били по толпе" и было "столько раненых".

"Ну вот при мне был случай… Прилетает дрон. Огромный. Завис над нами. Висел, висел, хотел в магазин ударить, несколько раз вот так пикировал прям перед магазином. И толпа ж стоит, смотрят, не знают, что он хочет сделать. И он так пикировал, пикировал, а потом отлетел — и в толпу. Ну, меня тут немножко ранило осколком, там людей побило осколками очень сильно", — сообщила женщина.

По ее словам, "дронщики на нас тренировалися". При этом она не называет, чьи это были "дронщики". Но знает, то это были девушки.

"А в тот момент как раз люди говорили, что приехали дронщицы — девушки. И они, типа, тренируются на нас", — резюмировала женщина.

Примечательно, что видео "жительницы Покровска" журналисты "РИА Новости" получили из очень интересного источника. Они утверждают, что видео им предоставил "посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима" Родион Мирошник.

Родион Мирошник - частый гость на российских ток-шоу Фото: Скриншот

Данный "дипломат" до 2014 года учился в Киеве и Луганске, с 2006-2010 гг. был генеральным директором Луганской областной государственной телерадиокомпании и пресс-секретарем Виктора Януковича.

В 2007-2014 гг. был депутатом Луганского облсовета от "Партии регионов".

С 2010 по 2011 г. занимал пост заместителя председателя Луганской областной государственной администрации по вопросам социальной и гуманитарной политики.

А с 2014 года активно влился в "политическую элиту" так называемой "ЛНР" и был советником коллаборанта Леонида Пасечника.

В 2022 году Мирошник семь месяцев пробыл на посту "чрезвычайного и полномочного посла Луганской Народной Республики в России", но был освобожден от должности, когда Путин включил Луганскую область в состав РФ. Через год Мирошнику в России придумали новую должность. Но при этом у него все еще есть украинский паспорт.

В 2017 году Мирошника объявили в розыск. Его подозревают по ч. 1 ст. 109 (преднамеренные действия, направленные на пособничество насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти), ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины), ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины.

Стоит отметить, что это не первое подобное пропагандистское видео, которое публикуют росСМИ из Покровска. Ранее оккупанты взяли в плен местных жителей города и выдали их за "бойцов ВСУ".

А тем временем Путину во время довольно лестного интервью для India Today задали неудобный вопрос про войну в Украине, на который он не смог ответить.