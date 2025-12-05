Путин не смог ответить индийским журналисткам зачем бомбит "русскоязычных" украинцев (видео)

Журналистка India Today попросила президента России ответить на вопрос "русскоговорящих украинцев", зачем "Путин делает это с нами", имея в виду начало полномасштабного вторжения в Украину. Но Путин сделал вид, что не понял вопроса.

Когда стало известно, что российский президент перед своим визитом в Индию дал эксклюзивное интервью изданию India Today, то росСМИ вроде ТАСС вышли с комплиментарными заголовками и цитатами, но теперь, когда стало доступное полное видео интервью, оказалось, что Анджана Ом Кашьяп и Гита Мохан задали Путину по крайней мере один неудобный вопрос, отмечает издание "Агентство. Новости".

Путин дал интервью India Today

Гита Мохан спросила Путина, что он может сказать русскоязычным украинцам, которые в начале войны не поняли, "зачем Путин делает это с нами".

Цитата: "Господин президент, вы упоминаете историю, и это подводит меня к тому, что я начала делать, когда начался конфликт. Я ездила в Луганск, в Донецк, в Херсон. Большинство людей действительно говорят на русском языке. Они были очень разочарованы, что на востоке Украины Киев запретил этот язык. Но они также были шокированы: как Путин делает это с нами, мы его народ! Многие женщины, с которыми я говорила, были шокированы. Что вы можете сказать людям на востоке Украины, у которых семьи на самом деле в России, которые на постоянной основе переезжают между Россией и Украиной? Что бы вы им сказали?"

Відео дня

Вопрос застал Путина врасплох: "Я не понял вопроса: шокированы чем?"

Мохан уточнила: "Люди, с которыми я встречалась, были шокированы, что была начата операция, в ходе которой были уничтожены их дома. Они жили на востоке Украины, они всегда любили Россию, они были сами русскоговорящие».

Путин ответил: "Ответ очень простой: они жили, видимо, в той части Украины, в той части, скажем, той же самой Луганской или Донецкой области, которая находилась под контролем киевских властей. Но та часть Луганской или Донецкой области, которая не находилась под их контролем, она уничтожалась киевским режимом. И мы вынуждены были начать оказывать поддержку той части, которая заявила о своей независимости, — первое. А второе — мы предоставили людям возможность высказаться на открытом референдуме: кто считал целесообразным быть вместе с Россией — он за это проголосовал, кто нет — он мог спокойно уехать в другие части Украинского государства. Пожалуйста, мы этому не мешали никогда"

Из полной расшифровки интервью также следует, что Владимир Путин в интервью не говорил, что Россия требует передачи ей контроля не только над Донбассом, но и "Новороссией", как писал ТАСС ранее.

Также он заявил, что Россия "не начинала эту войну": "Запад подстрекал Украину и поддерживал события, организовав переворот. Именно это спровоцировало события в Крыму, а затем и на юго-востоке Украины, на Донбассе", — заявил Путин, ударившись в историю, и заявив, что столицей Киевской Руси был "Великий Новгород", но потом Русь якобы раскололась, но вторая ее часть всегда хотела "вернуться в Россию".

Также он заявил, что Россия "не аннексировала Крым": "Мы просто пришли помочь людям, которые не хотели связывать свою жизнь и судьбу с теми, кто устроил переворот в Украине", — сообщил Путин.

Напомним, ранее Фокус писал об интервью Путина индийским СМИ и сделанным им заявлениям.

Также стало известно, что после визита Стива Уиткоффа в Кремль о новом разговоре Путина и Трампа речь пока не идет.