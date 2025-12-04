"Запад развязал войну руками Украины": Путин ответил, когда завершит боевые действия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-украинскую войну начал не он, а Украина и страны Запада. При этом, по его словам, Россия завершит боевые действия, когда достигнет поставленной в начале цели.

О войне в Украине Путин говорил в интервью India Today во время визита в Индию. Он заявил, что "Запад развязал войну против России украинскими руками".

"Не мы начали эту войну, а Запад и Украина начали ее. Война началась после восьми лет безостановочного насилия против нас на Донбассе, о чем Запад не говорит", — заявил российский диктатор.

В то же время он добавил, что Россия завершит войну, когда достигнет цели, которую поставила в начале вторжения.

"Мы сказали украинцам, что люди не хотят с ними жить. Украина должна вывести свои войска с нашей территории и прекратить убивать людей, чтобы эта война закончилась", — сказал индийским журналисткам Путин.

Путин рассказал о переговорах с США

По словам Путина, американские компании готовы делать инвестиции и сотрудничать с РФ и только ждут завершения войны в Украине.

"Они сказали нам, что мы не должны забывать о них. У нас есть письма от американских компаний, в которых они просят нас не забывать об их существовании и возобновить сотрудничество", — заявил президент России.

На вопрос о повышении Дональдом Трампом тарифов для стран, сотрудничающих с Россией, Владимир Путин ответил, что президент США проводит собственную политику.

"Я думаю, он действует добросовестно. Наши эксперты считают, что существуют определенные риски. Но нам решать, какую экономическую политику принять", — сказал российский лидер.

Путин утверждает, что ни он, ни премьер-министр Индии Нарендра Моди не поддаются никакому давлению.

Отношения Индии и РФ

По словам Путина, основной импорт энергоносителей из России в Индию несмотря на новые тарифы Трампа остаются неизменными.

"За первые девять месяцев этого года наблюдается определенное снижение объемов торговли, но в целом он остается почти таким же. Поставки российской нефти, нефтепродуктов, сырой нефти и других полезных ископаемых остаются почти на том же уровне, что и раньше", — заявил президент РФ.

Напомним, в интервью India Today Путин также угрожал военным путем "освободить Донбасс и Новороссию". Он заявил, что РФ в течение восьми лет не признавала так называемые "ЛНР" и "ДНР", поскольку якобы "пыталась наладить отношения между остальной Украиной и этими республиками", но потом "стало понятно, что республики уничтожают".

2 декабря Владимир Путин перед встречей со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером сказал, что "Европа мешает США в мирных переговорах", а Россия готова к войне с европейскими странами.