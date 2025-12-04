"Захід розв'язав війну руками України": Путін відповів, коли завершить бойові дії

Президент РФ Володимир Путін заявив, що російсько-українську війну розпочав не він, а Україна та країни Заходу. При цьому, за його словами, Росія завершить бойові дії, коли досягне поставленої на початку мети.

Про війну в Україні Путін говорив в інтерв'ю India Today під час візиту до Індії. Він заявив, що "Захід розв'язав війну проти Росії українськими руками".

"Не ми розпочали цю війну, а Захід та Україна розпочали її. Війна почалася після восьми років невпинного насильства проти нас на Донбасі, про що Захід не говорить", — заявив російський диктатор.

Водночас він додав, що Росія завершить війну, коли досягне мети, яку поставила на початку вторгнення.

"Ми сказали українцям, що люди не хочуть з ними жити. Україна повинна вивести свої війська з нашої території та припинити вбивати людей, щоб ця війна закінчилася", — сказав індійським журналісткам Путін.

Відео дня

Путін розповів про переговори зі США

За словами Путіна, американські компанії готові робити інвестиції та співпрацювати з РФ і лише чекають на завершення війни в Україні.

"Вони сказали нам, що ми не повинні забувати про них. У нас є листи від американських компаній, у яких вони просять нас не забувати про їхнє існування та відновити співпрацю", — заявив президент Росії.

На питання про підвищення Дональдом Трампом тарифів для країн, що співпрацюють з Росією, Володимир Путін відповів, що президент США проводить власну політику.

"Я гадаю, він діє добросовісно. Наші експерти вважають, що існують певні ризики. Але нам вирішувати, яку економічну політику прийняти", — сказав російський лідер.

Путін стверджує, що ані він, ані прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді не піддаються жодному тиску.

Відносини Індії та РФ

За словами Путіна, основний імпорт енергоносіїв з Росії до Індії попри нові тарифи Трампа лишаються незмінними.

"За перші дев'ять місяців цього року спостерігається певне зниження обсягів торгівлі, але загалом він залишається майже таким самим. Постачання російської нафти, нафтопродуктів, сирої нафти та інших корисних копалин залишаються майже на тому ж рівні, що й раніше", — заявив президент РФ.

Нагадаємо, в інтерв'ю India Today Путін також погрожував воєнним шляхом "звільнити Донбас і Новоросію". Він заявив, що РФ протягом восьми років не визнавала так звані "ЛНР" і "ДНР", оскільки нібито "намагалася налагодити відносини між рештою України та цими республіками", але потім "стало зрозуміло, що республіки знищують".

2 грудня Володимир Путін перед зустріччю зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером сказав, що "Європа заважає США в мирних переговорах", а Росія готова до війни з європейськими країнами.