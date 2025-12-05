Мирные переговоры в Майами: Путин пока не планирует общаться с Трампом

В Майами прошли переговоры украинцев и американцев, после чего вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стоит ждать "хороших новостей", но в Кремле заявили, что пока в планах беседы Путина и Трампа нет.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что телефонного разговора с Трампом в графике президента РФ пока нет, но при необходимости он "легко организуется", пишет ТАСС.

По его словам, Кремль сейчас ждет реакцию от американских коллег по итогам обсуждения, состоявшегося во вторник между Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

"Нет, телефонный разговор Путина с Трампом пока не планируется. Понимаете, это все очень легко организовывается. Вы вспомните, как организовался сам Анкоридж, за три дня, и все договорились. Как только создадутся предпосылки для контактов президентов или по телефону, или на очную встречу, то это все будет сделано достаточно быстро", - ответил Ушаков российским журналистам.

Дата новой встречи со Стивом Уиткоффом тоже не определена.

Трамп по итогам переговоров в Майами и поездки Уиткоффа в Москву заявил то же самое, что заявляет уже последние полгода: о том, что войну в Украине нужно остановить и что он остановил уже восемь войн. В этот раз он повторил свои сентенции, зажигая праздничные огни на рождественской елке в Белом доме.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в ближайшее время по вопросу завершения войны в Украине якобы ожидаются "хорошие новости". В интервью NBC News он заявил, что в этом вопросе достигнут большой прогресс, хотя и "не достигли финишной черты".

Напомним, до сих пор точно неизвестно, что Уиткофф и Путин обсуждали в Кремле пять часов. Российский президент впрочем, уже заявил в интервью индийским журналистам, что мирный план Трампа поделили на четыре пакета, которые и обсуждали.

Фокус писал о визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера к Путину. Постфактум выяснилось, что российский президент заставил их ждать три часа, пока выступал на форуме.