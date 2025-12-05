Мирні переговори в Маямі: Путін поки що не планує спілкуватися з Трампом

У Маямі відбулися переговори українців і американців, після чого віцепрезидент Джей Ді Венс повідомив, що варто чекати "хороших новин", але в Кремлі заявили, що поки що в планах бесіди Путіна і Трампа немає.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що телефонної розмови з Трампом у графіку президента РФ поки що немає, але за необхідності її "легко організують", пише ТАСС.

За його словами, Кремль зараз чекає на реакцію від американських колег за підсумками обговорення, яке відбулося у вівторок між Путіним і спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.

"Ні, телефонна розмова Путіна з Трампом поки що не планується. Розумієте, це все дуже легко організовується. Ви згадайте, як організувався сам Анкоридж, за три дні, і всі домовилися. Щойно створяться передумови для контактів президентів або телефоном, або на очну зустріч, то це все буде зроблено досить швидко", — відповів Ушаков російським журналістам.

Відео дня

Дата нової зустрічі зі Стівом Віткоффом теж не визначена.

Трамп за підсумками переговорів у Маямі та поїздки Віткоффа до Москви заявив те саме, що заявляє вже останні півроку: про те, що війну в Україні потрібно зупинити і що він зупинив уже вісім воєн. Цього разу він повторив свої сентенції, запалюючи святкові вогні на різдвяній ялинці в Білому домі.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що найближчим часом щодо питання завершення війни в Україні нібито очікуються "хороші новини". В інтерв'ю NBC News він заявив, що в цьому питанні досягнуто великого прогресу, хоча й "не досягли фінішної межі".

Нагадаємо, досі достеменно невідомо, що Віткофф і Путін обговорювали в Кремлі п'ять годин. Російський президент утім, уже заявив в інтерв'ю індійським журналістам, що мирний план Трампа поділили на чотири пакети, які й обговорювали.

Фокус писав про візит Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Путіна. Постфактум з'ясувалося, що російський президент змусив їх чекати три години, поки виступав на форумі.