Путін не зміг відповісти індійським журналісткам навіщо бомбить "російськомовних" українців (відео)

Журналістка India Today попросила президента Росії відповісти на запитання "російськомовних українців", навіщо "Путін робить це з нами", маючи на увазі початок повномасштабного вторгнення в Україну. Але Путін зробив вигляд, що не зрозумів запитання.

Коли стало відомо, що російський президент перед своїм візитом до Індії дав ексклюзивне інтерв'ю виданню India Today, то росЗМІ на кшталт ТАСС вийшли з комплементарними заголовками та цитатами, але тепер, коли стало доступним повне відео інтерв'ю, виявилося, що Анджана Ом Кашьяп і Гіта Мохан поставили Путіну принаймні одне незручне питання, зазначає видання "Агентство. Новости".

Путін дав інтерв'ю India Today

Гіта Мохан запитала Путіна, що він може сказати російськомовним українцям, які на початку війни не зрозуміли, "навіщо Путін робить це з нами".

Цитата: "Пане президенте, ви згадуєте історію, і це підводить мене до того, що я почала робити, коли почався конфлікт. Я їздила в Луганськ, у Донецьк, у Херсон. Більшість людей дійсно говорять російською мовою. Вони були дуже розчаровані, що на сході України Київ заборонив цю мову. Але вони також були шоковані: як Путін робить це з нами, ми його народ! Багато жінок, з якими я говорила, були шоковані. Що ви можете сказати людям на сході України, у яких сім'ї насправді в Росії, які на постійній основі переїжджають між Росією та Україною? Що б ви їм сказали?"

Запитання застало Путіна зненацька: "Я не зрозумів запитання: шоковані чим?"

Мохан уточнила: "Люди, з якими я зустрічалася, були шоковані, що було розпочато операцію, під час якої було знищено їхні будинки. Вони жили на сході України, вони завжди любили Росію, вони були самі російськомовні".

Путін відповів: "Відповідь дуже проста: вони жили, мабуть, у тій частині України, у тій частині, скажімо, тієї ж самої Луганської або Донецької області, яка перебувала під контролем київської влади. Але та частина Луганської чи Донецької області, яка не перебувала під їхнім контролем, її знищував київський режим. І ми змушені були почати надавати підтримку тій частині, яка заявила про свою незалежність, — перше. А друге — ми надали людям можливість висловитися на відкритому референдумі: хто вважав за доцільне бути разом із Росією — він за це проголосував, хто ні — він міг спокійно виїхати в інші частини Української держави. Будь ласка, ми цьому не заважали ніколи"

З повної розшифровки інтерв'ю також випливає, що Володимир Путін в інтерв'ю не говорив, що Росія вимагає передання їй контролю не тільки над Донбасом, а й "Новоросією", як писав ТАСС раніше.

Також він заявив, що Росія "не починала цю війну": "Захід підбурював Україну і підтримував події, організувавши переворот. Саме це спровокувало події в Криму, а потім і на південному сході України, на Донбасі", — заявив Путін, вдарившись в історію, і заявивши, що столицею Київської Русі був "Великий Новгород", але потім Русь нібито розкололася, але друга її частина завжди хотіла "повернутися в Росію".

Також він заявив, що Росія "не анексувала Крим": "Ми просто прийшли допомогти людям, які не хотіли пов'язувати своє життя і долю з тими, хто влаштував переворот в Україні", — повідомив Путін.

