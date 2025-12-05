Дронщиці "тренувалися" на жителях: росЗМІ видали новий фейк про бої за Покровськ (відео)

На відео неназвана жінка, яку представляють "мешканкою" Покровська, розповідає, як українські оператори дронів, зокрема жінки-військовослужбовці ЗСУ, "тренувалися" на мирних жителях.

Відеоролик опублікувало пропагандистське росЗМІ "РИА Новости", причому в Telegram-каналі опинилася урізана версія, але в російських соцмережах є повна, де та сама неназвана жінка повідомляє, що української влади не було в місті Покровську від початку 2025 року, а поліція — з липня.

Далі вона розповідає історію про те, як нібито українські оператори дронів "тренувалися" на жителях Покровська. Коли це відбувалося, чи хоча б у якому році, чи місяці, "жителька Покровська" не повідомляє.

Зате вона заявляє, що "били по натовпу" і було "стільки поранених".

"Ну ось при мені був випадок... Прилітає дрон. Величезний. Завис над нами. Висів, висів, хотів у магазин ударити, кілька разів ось так пікірував прямо перед магазином. І натовп ж стоїть, дивляться, не знають, що він хоче зробити. І він так пікірував, пікірував, а потім відлетів — і в натовп. Ну, мене тут трошки поранило осколком, там людей побило осколками дуже сильно", — повідомила жінка.

За її словами, "дронщики на нас тренувалися". Водночас вона не називає, чиї це були "дронщики". Але знає, що це були дівчата.

"А в той момент якраз люди говорили, що приїхали дронщиці — дівчата. І вони, типу, тренуються на нас", — резюмувала жінка.

Примітно, що відео "мешканки Покровська" журналісти "РИА Новости" отримали з дуже цікавого джерела. Вони стверджують, що відео їм надав "посол МЗС РФ з особливих доручень щодо злочинів київського режиму" Родіон Мірошник.

Родіон Мірошник — частий гість на російських ток-шоу Фото: Скриншот

Цей "дипломат" до 2014 року навчався в Києві та Луганську, з 2006–2010 рр. був генеральним директором Луганської обласної державної телерадіокомпанії та прессекретарем Віктора Януковича.

У 2007–2014 рр. був депутатом Луганської облради від "Партії регіонів".

З 2010 по 2011 р. обіймав посаду заступника голови Луганської обласної державної адміністрації з питань соціальної та гуманітарної політики.

А з 2014 року активно влився в "політичну еліту" так званої "ЛНР" і був радником колаборанта Леоніда Пасічника.

У 2022 році Мірошник сім місяців пробув на посаді "надзвичайного і повноважного посла Луганської Народної Республіки в Росії", але був звільнений з посади, коли Путін включив Луганську область до складу РФ. Через рік Мірошнику в Росії придумали нову посаду. Але водночас в нього все ще є український паспорт.

У 2017 році Мірошника оголосили в розшук. Його підозрюють за ч. 1 ст. 109 (умисні дії, спрямовані на пособництво насильницькому поваленню конституційного ладу та захопленню державної влади), ч. 2 ст. 110 (умисні дії, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України), ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) КК України.

Варто зазначити, що це не перше подібне пропагандистське відео, яке публікують росЗМІ з Покровська. Раніше окупанти взяли в полон місцевих жителів міста і видали їх за "бійців ЗСУ".

А тим часом Путіну під час досить втішного інтерв'ю для India Today поставили незручне запитання про війну в Україні, на яке він не зміг відповісти.