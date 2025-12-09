На определенном этапе уже не было украинских войск: Сырский раскрыл, что происходит в Покровске и Мирнограде

Осенью, на определенном этапе боевых действий, в Покровске Донецкой области уже не было военных Вооруженных Сил Украины, из-за "ограниченных возможностей".

Однако с середины ноября Силы обороны провели наступательные действия, благодаря которым удалось вернуть значительную часть территории Покровска. Об этом 9 декабря рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время разговора с представителями медиа, передает "Суспільне".

"На определенном этапе, осенью, в Покровске уже не было наших войск, из-за ограниченных возможностей. Однако с 15 ноября в результате наших наступательных действий мы смогли взять под контроль около 13 км² территории в пределах Покровска (из общей площади города 29 км²)", — заявил Сырский.

Сейчас военные ВСУ продолжают держать северную часть Покровска, а также часть территории западнее города.

"Западнее Покровска мы зачистили и контролируем около 54 км²", — рассказал главнокомандующий.

Покровское направление — "главный театр военных действий"

Сырский также отметил, что в целом ситуация на Покровском направлении продолжает оставаться напряженной. Российские военные пользуются плохими погодными условиями для продвижения, избегая таким образом украинских беспилотников.

Командование ВС РФ продолжает увеличивать численность своих военных на этом направлении: их количество достигло уже 156 тысяч. В то же время россияне активно атакуют Покровское направление, направляя сюда около половины всех управляемых авиационных бомб (КАБ), которыми наносят удары по Украине.

"Сейчас это главный театр военных действий", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Несмотря на сложную ситуацию, украинское командование пока продолжает увеличивать численность Сил обороны в Покровске. Сырский отметил, что отдал приказ отвода военных с позиций в 5-7 километрах от города, поскольку их уже нельзя было удерживать.

"Речь идет о позициях, которые мы уже не могли ротировать и мимо которых просачивался противник. Дальнейшее их содержание было нецелесообразно. А мы должны беречь жизни наших военнослужащих", — подчеркнул чиновник.

Что касается Мирнограда на Покровском направлении, то Сырский заявил, что город пока не находится в окружении. Несмотря на то, проблемы с логистикой в Мирнограде остаются, однако Силы обороны продолжают ее осуществлять.

Стоит напомнить, что 9 декабря бойцы подразделения "Скала" в интервью BBC показали, что ВСУ до сих пор держат оборону в Покровске.

8 декабря аналитики DeepState сообщали, что ВС РФ захватили пять населенных пунктов на Покровском направлении.