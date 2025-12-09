"Зараз ворог стягує зашморг": "Мучной" попередив про формування нового оточення (мапи)

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" розповів, що лінія фронту у Мирнограді нагадує смертельно небезпечний лабіринт, а удари ЗС РФ по центру міста "вибивають опору й рвуть нерви". Окрім того, військовий попередив, що доля міста Сіверськ практично визначена, але нині там — "м'ясорубка" для противника.

Російські окупанти "вперто підтискають" у південній частині Мирнограду, наблизившись до району вулиці Пролетарської. Водночас вони намацують шлях до шахти №3 та тягнуться до висоток, розміщених західніше. Мета ворога — здобути контроль над ключовими точками, які дають огляд і тиск на позиції Сил оборони. Про це військовий повідомив в Telegram 9 грудня.

Мирноград на мапі бойових дій Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

"Ситуація тут вже не про оборону — це про виживання на межі, де кожен метр стає питанням дотягнемося чи ні? Вихід з такої пастки шукатиметься важко, бо фактично бачимо, як формується ще один котел. І це болить, бо наслідки стають грубими прямо зараз: на кадрах об'єктивного спостереження видно, як ворог б’є ФАБом по центру міста і найгірше те, що у тій будівлі тримався наш взвод. Такі удари вибивають опору й рвуть нерви", — розповів він.

"Мучной" підкреслив, що "зараз ворог стягує зашморг з усіх флангів Мирнограда", діє при цьому нахабно, методично та без зупинок. З його слів, лінія фронту у місті нагадує лабіринт, де кожен хід може закінчитись фатально.

"Наші бійці тримаються на впертій волі, холодній голові й чистому фарті! У цьому районі лишається тільки стояти й чекати на шанс переламати хід бою", — додав захисник.

Також він прокоментував ситуацію на Сіверському напрямку, повідомивши про наближення "фінального, найважчого етапу". За останні дні ЗС РФ дотиснули східну частину Сіверська та зайшли у центральні квартали, які перетворились на "сіру зону". Там точаться найзапекліші бої, і тиск відчувається на всьому рубежі.

Сіверськ на мапі бойових дій Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Окупанти облаштували окремі опорники в центрі міста, але глибоко на захід не наступають, адже розуміють, що без синхронізації північного й південного флангів опиняться у пастці. Натомість вони намагаються вирівняти лінію боєзіткнення, щоб увійти згодом шириною, а не точково.

"На жаль, доля міста вже практично визначена — питання лише у кількості днів коли воно відколеться. Але поки на позиціях є наші сили, поки є чим працювати — кожен їхній крок тут буде як у м'ясорубку. Всі, хто сунеться вперед, отримають дозу вогню, ми триматимемося й вибиватимемо все, що повзе у наш бік", — запевнив "Мучной".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вже заявив про повну окупацію Покровська у Донецькій області. Однак у BBC передали, що на позиціях досі перебувають бійці ЗСУ, і командир звернувся до одного з них просто у прямому ефірі, щоб це довести.

Командир батальйону "AlterEgo" 93-ї ОМБр Олександр"Електрик" відповів, чи можливо замінити піхоту сучасною технікою. З його слів, Україна переходить до концепції оборони, за якої ключову роль на фронті відіграватимуть наземні дрони, автоматизовані турелі та автономні опорні пункти.