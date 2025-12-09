"Сейчас враг стягивает петлю": "Мучной" предупредил о формировании нового окружения (карты)

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" рассказал, что линия фронта в Мирнограде напоминает смертельно опасный лабиринт, а удары ВС РФ по центру города "выбивают сопротивление и рвут нервы". Кроме того, военный предупредил, что судьба города Северск практически определена, но сейчас там — "мясорубка" для противника.

Российские оккупанты "упорно поджимают" в южной части Мирнограда, приблизившись к району улицы Пролетарской. В то же время они нащупывают путь к шахте №3 и тянутся к высоткам, расположенным западнее. Цель врага — получить контроль над ключевыми точками, которые дают обзор и давление на позиции Сил обороны. Об этом военный сообщил в Telegram 9 декабря.

Мирноград на карте боевых действий Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

"Ситуация здесь уже не об обороне — это о выживании на грани, где каждый метр становится вопросом дотянемся или нет? Выход из такой ловушки будет искаться трудно, потому что фактически видим, как формируется еще один котел. И это болит, потому что последствия становятся грубыми прямо сейчас: на кадрах объективного наблюдения видно, как враг бьет ФАБом по центру города и хуже всего то, что в том здании держался наш взвод. Такие удары выбивают сопротивление и рвут нервы", — рассказал он.

"Мучной" подчеркнул, что "сейчас враг стягивает петлю со всех флангов Мирнограда", действует при этом нагло, методично и без остановок. По его словам, линия фронта в городе напоминает лабиринт, где каждый ход может закончиться фатально.

"Наши бойцы держатся на упрямой воле, холодной голове и чистом фарте! В этом районе остается только стоять и ждать шанса переломить ход боя", — добавил защитник.

Также он прокомментировал ситуацию на Северском направлении, сообщив о приближении "финального, самого тяжелого этапа". За последние дни ВС РФ дожали восточную часть Северска и зашли в центральные кварталы, которые превратились в "серую зону". Там идут самые ожесточенные бои, и давление ощущается на всем рубеже.

Северск на карте боевых действий Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Оккупанты обустроили отдельные опорники в центре города, но глубоко на запад не наступают, ведь понимают, что без синхронизации северного и южного флангов окажутся в ловушке. Вместо этого они пытаются выровнять линию боестолкновения, чтобы войти впоследствии шириной, а не точечно.

"К сожалению, судьба города уже практически определена — вопрос лишь в количестве дней, когда он отколется. Но пока на позициях есть наши силы, пока есть чем работать — каждый их шаг здесь будет как в мясорубку. Все, кто сунется вперед, получат дозу огня, мы будем держаться и выбивать все, что ползет в нашу сторону", — заверил "Мучной".

Напомним, президент РФ Владимир Путин уже заявил о полной оккупации Покровска в Донецкой области. Однако в BBC передали, что на позициях до сих пор находятся бойцы ВСУ, и командир обратился к одному из них прямо в прямом эфире, чтобы это доказать.

