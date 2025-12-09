"Дроны взяли на себя много функций": командир объяснил, способна ли техника заменить пехотинцев

Вооруженные силы Украины постепенно переходят к концепции роботизированной обороны, где ключевую роль на передовой будут играть наземные дроны, автоматизированные турели и автономные опорные пункты. Такой подход должен уменьшить потери пехоты, повысить устойчивость позиций и сделать логистику более безопасной в условиях тотального контроля поля боя дронами.

Как рассказал в интервью Radio NV командир батальона наземных роботизированных комплексов "AlterEgo" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Александр с позывным "Электрик", современная война уже фактически перешла в плоскость технологического противостояния, где значительную часть боевых функций постепенно перебирают на себя автоматизированные системы. По его словам, дефицит личного состава и сложная ситуация с мобилизацией вынуждают командование искать решения, позволяющие удерживать позиции с минимальным количеством пехоты.

Он пояснил, что дроны — как воздушные, так и наземные — уже заменили людей во многих ключевых процессах на поле боя. Прежде всего это касается разведки, наблюдения и корректировки артиллерии. Если раньше военным необходимо было физически взбираться на возвышенности или деревья для наблюдения, то сегодня эти функции годами выполняют беспилотники, обеспечивая непрерывный контроль переднего края.

Отдельную роль наземные роботизированные комплексы играют в логистике. "Электрик" отметил, что доставка боеприпасов, воды, еды и снаряжения на позиции стала одним из самых опасных участков работы для пехоты из-за так называемых "кил зон" — пространство тотального поражения дронами и артиллерией. Именно поэтому доставку все чаще осуществляют наземные дроны, которые могут работать там, где передвижение людей или техники практически невозможно.

Кроме того, роботизированные платформы все чаще применяют для эвакуации раненых и погибших. По словам командира, сегодня именно эвакуация погибших остается одной из самых болезненных проблем, поскольку риск для живых бойцов в таких операциях непропорционально высок. Наземные дроны уже частично закрывают эту потребность, позволяя уменьшить потери личного состава.

Военный подчеркнул, что инженерные задачи также все реже выполняются вручную: минирование и создание заграждений во многих подразделениях переносятся на беспилотные системы. По его оценке, речь идет о постепенном переходе к модели, когда большинство рискованных процессов на переднем крае будет выполнять техника, а не люди.

Могут ли дроны заменить пехотинца

Отдельно "Электрик" пояснил, что полностью "заменить" пехотинца невозможно, однако можно автоматизировать значительную часть его функций. В хороших погодных условиях, когда работают разведывательные дроны и средства поражения, пехота фактически лишена возможности активно двигаться или обустраивать позиции. В такие моменты ее роль минимизируется. Зато в периоды плохой видимости — туман, снег, сильный дождь или ветер — когда воздушные дроны неэффективны, пехота снова становится критически важной. Частично эту нишу также могут закрыть наземные дроны, способные работать в сложных погодных условиях.

Командир отметил, что будущие линии обороны необходимо сразу проектировать с учетом использования роботизированных платформ. Речь идет не только о классических укреплениях, но и о создании специальных инфраструктурных решений — в частности подземных маршрутов для передвижения дронов, личного состава и даже техники. По его оценкам, подобные решения могут увеличить стоимость строительства укреплений не более чем на 30%, но в стратегической перспективе это дает значительную экономию ресурсов и, главное, сохраняет жизни военных.

Также "Электрик" отметил, что ключевая проблема многих потерянных украинских городов заключалась не только в штурмах, а в перерезании логистики. Именно поэтому создание подземных "дорог" и зон визуальной недоступности для вражеских дронов он считает одним из наиболее перспективных направлений развития обороны. По его подсчетам, затраты на такую инфраструктуру могут быть в десятки раз меньше, чем потери людей и территорий в случае прорыва обороны.

Он отметил, что классические подходы к фортификации — рвы и открытые траншеи — больше не соответствуют реалиям войны дронов. Без перехода к глубоко эшелонированной, частично подземной и роботизированной обороне Украина рискует и в дальнейшем терять территории. По мнению командира, самым эффективным способом защиты в современных условиях остается именно укрытие под землей и максимальное использование технологий там, где веками работали вручную.

