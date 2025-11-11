"Пехоту почти всю стерли": фронт прорвется, если не заменить людей на роботов, — Берлинская

Волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки и проекта Victory Drones Мария Берлинская призвала к развертыванию взводов роботизированных комплексов (НРК) в Силах обороны Украины.

Мария Берлинская заявила, что Украина сталкивается с нехваткой пехоты, поэтому без активного внедрения НРК фронт прорвется. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как отмечает волонтер, роботизированные комплексы с турелями, детекторами дронов, с камерами и микрофонами способны уничтожать вражеские дроны, живую силу, а также предоставлять военным разведывательные данные. При этом логистические НРК могут подъезжать к НРК-"пехотинцам", чтобы поменять батареи или передать боеприпасы.

По словам Берлинской, все комплексы должны быть объединены в единую систему ситуационной осведомленности и управления с воздушными дронами и другой роботизированной техникой.

Общественный деятель подчеркнула, что пехота сейчас выигрывает время, которое следует максимально быстро использовать на внедрение НРК. По ее мнению, такие фразы, как "роботы никогда не заменят людей", "украинская земля только там, где стоит нога нашего пехотинца" и "воевать без пехоты невозможно", должны отойти в прошлое.

"Пехоту почти всю стерли. И пока она еще на остатках есть, выиграет всем нам время, чтобы отработать тактики и выставить на передовую роботизированные взводы. Потому что если пехота окончательно закончится, а роботы взамен не зайдут — фронт прорвется", — написала Берлинская.

Напомним, Силы обороны Украины начали применять на передовой наземные беспилотные платформы "Муравей-Mini" от отечественной компании "Роботизированные комплексы".

Фокус также сообщал, что российская оборонная компания "Гумич РТК" представила на выставке в Москве свою новую роботизированную систему "Импульс-ПВО".