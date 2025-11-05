Убийцы танков: в США представили рой боевых наземных роботов FireAnt (фото)

Американская компания Swarmbotics AI разработала новый класс наземных модульных беспилотных систем FireAnt, которые работают в скоординированных роях и предназначены для уничтожения вражеских танков.

Легкие наземные дроны FireAnt несут недорогую полезную нагрузку и могут группами выявлять, отслеживать и поражать вражескую бронетехнику под руководством одного оператора. Об этом пишет Defence Express.

"Один оператор. Несколько роботов. Бесконечное тактическое преимущество", — описывает Swarmbotics AI свой продукт.

Производитель позиционирует своих роботов как экономически выгодную альтернативу высокопроизводительным противотанковым ракетам и тяжелым артиллерийским системам. Соучредитель Swarmbotics AI Дрю Уотсон считает эту технологию продолжением последних тенденций в сфере беспилотных летательных аппаратов.

"Подобно БПЛА, рои беспилотных наземных транспортных средств создают новые концепции маневрирования на передовой линии сенсоров и передовой линии роботов", — сказал Дрю Уотсон.

В компании отмечают, что модульная конструкция FireAnt позволяет быстро заменить полезную нагрузку в полевых условиях. Среди других заявленных преимуществ — экологичность, герметизация IP67, устойчивость к пыли, теплу, вибрации и ударам.

Напомним, подразделение NC13 Strike 3-й штурмовой бригады провело краш-тест ударных наземных роботов в условиях приближенных к боевым.

Фокус также сообщал, что украинская компания "Роботизированные Комплексы" представила наземный дрон "Плющ" со встроенной телескопической мачтой.