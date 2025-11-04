Несет до 300 кг: нового наземного робота Tarantul Cargo тестируют в Украине (видео)

Украинский производитель агротехники "Електроагротехніка" представил логистический наземный роботизированный комплекс Tarantul Cargo.

Технические характеристики наземного беспилотника Tarantul Cargo представитель компании "Електроагротехніка" раскрыл изданию Defender Media.

НРК "Тарантул Карго

Сообщается, что Tarantul Cargo имеет тактический радиус действия до 15 км и способен проехать на одном заряде до 30 км по бездорожью, преодолевая препятствия высотой до 30 см. Дрон разгоняется до 16 км/ч и перевозит до 300 кг груза.

По данным производителя, новый НРК может преодолевать водные преграды глубиной до 40 см. Аппарат также получил камеру, способную работать в ночном режиме, и поддержку стандартов цифровой связи ERLS и Starlink.

В статье также сказано, что "Електроагротехніка" имеет в арсенале меньший НРК-минировщик Tarantul, способный нести две мины и осуществлять подрыв. Оба наземных дрона тестируются на полигоне, проходят испытания в боевых подразделениях и готовятся к кодификации.

Напомним, подразделение NC13 Strike 3-й штурмовой бригады провело краш-тест ударных наземных роботизированных комплексов в условиях приближенных к боевым.

Фокус также сообщал, что ВСУ начали применять на передовой наземные беспилотные платформы "Муравей-Mini" от отечественной компании "Роботизированные комплексы".