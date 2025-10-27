Военнослужащие ВСУ испытали боевых наземных роботов: что известно (фото)

Подразделение NC13 Strike 3-й штурмовой бригады провело краш-тест ударных наземных роботизированных комплексов (НРК) в условиях приближенных к боевым.

Целью мероприятия было предоставить производителям НРК обратную связь от военных, в частности о недостатках систем, которые необходимо исправить. Об этом рассказала Виктория "Тори" Гончарук, руководитель отдела оборонных технологий Snake Island Institute и AB3 TECH.

Украинские НРК Фото: Snake Island Institute

В первый день состоялась панельная дискуссия с представителями 3-й штурмовой бригады, 91-го отдельного противотанкового батальона и 37-й морской бригады и бригады "Ярость". В дискуссии приняли участие производители DevDroid LLC, Rovertech LLC, Terra Traverse и Ark Robotics.

Испытания украинских НРК Фото: Snake Island Institute

Вторым этапом стал живой краш-тест, в ходе которого производители управляли своими НРК из блиндажа. Беспилотники должны были проехать через грязь, песок, траншеи, поваленные деревья, перепады высот, зигзагообразную трассу и т.д.

Испытания транслировались на большом экране, а командир роты ударных беспилотных наземных транспортных средств NC13 комментировал события в режиме реального времени. Успешно прошли краш-тест лишь 5 из 13 НРК. При этом несколько производителей, которые получили жесткую критику во время форума, показали высокие результаты.

"В этом и заключается суть нашей работы: отзывы солдат, которые приводят к быстрому обучению и заметному совершенствованию жизненно важных технологий", — отметили в Snake Island Institute.

Напомним, в Украине представили многофункциональный НРК VATAG с боевым модулем.

Фокус также сообщал, что украинцы разработали НРК "Прометей" для защиты от дронов.