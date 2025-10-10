"Операторы — боги": разработчик показал, как украинские НРК воевали с дронами РФ

Украинские наземные роботизированные комплексы (НРК) уже активно воюют на поле боя вместо пехоты. Во время недавней операции один робот даже спас другого.

Роботизированная платформа с турелью и пулеметом отправилась расстреливать позицию российских оккупантов на передовой, однако с ней случилась беда. Такую историю с фронта рассказал на своей странице в Facebook Тарас Остапчук — разработчик линейки комплексов Ratel.

Вооруженный турелью робот во время выполнении миссии был атакован и поврежден российским FPV-дроном. Чтобы не терять ценную машину, бойцы Сил обороны отправили на выручку грузовой НРК Ratel-H, который зацепил подбитого "собрата" с помощью специального механизма и потащил к своим. Пара беспилотников не доехала до точки эвакуации всего километр, поскольку ее поразил еще один FPV-дрон оккупантов.

"И это еще не война роботов?!, — пишет Тарас Остапчук. — Мега-крутая команда операторов этих НРК — это просто боги. Мало того, что провернули эту операцию, так еще и удалось эвакуировать роботов. Пацаны просто очень крутые".

Ранее писали, как дроны ВСУ спасли с поля боя раненного воина, потерявшего часть стопы из-за мины. Рота Alter Ego использовала две роботизированные платформы, первая подорвалась по дороге, защитив при этом пассажира.

Недавно в Украине представили боевого робота VATAG с пулеметом калибра 25 мм на специальной турели. Машина может далеко заехать благодаря гибридной силовой установке. Кроме того, архитектура НРК включает программно-аппаратные решения на основе искусственного интеллекта (ИИ).