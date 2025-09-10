Сверхсложная миссия: дроны ВСУ спасли раненого военного на передовой (видео)

Рота наземных роботизированных комплексов Alter Ego 93-й бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр" с помощью дронов вывезла раненого военного с поля боя.

Воин батальона "Алькатрас" с позывным "Яник" наступил на мину типа "лепесток", потерял часть стопы из-за взрыва и не мог выбраться самостоятельно, но беспилотник пришел на помощь. Подробности сверхсложной миссии бригада сообщила в своем ролике на YouTube.

Боец подорвался неподалеку от позиции, к которой шел, и побратим с позывным "Джеки Чан" затянул его в блиндаж и оказал медицинскую помощь. Военные долгое время не имели возможности связаться с командованием и временно считались пропавшими без вести. Они с 27 апреля по 9 августа просидели на позиции, которую в итоге подожгли россияне.

Впоследствии дружественные подразделения заметили воинов, передали им рацию с помощью БПЛА, а затем начали планировать эвакуацию. Половину пути "Джеки Чан" и "Яник" самостоятельно прошли за шесть дней, идя по тылу по ночам или в дождь, чтобы противник не заметил. "Янику" при этом пришлось двигаться ползком на коленях. Так они преодолели участок, до которого НРК не мог раньше добраться из-за физического препятствия.

Тогда рота Alter Ego отправила НРК. Первый дрон, который вывозил "Яника", наехал на самодельное взрывное устройство и вышел из строя. К счастью, он имел защиту от осколков, поэтому боец не пострадал и смог переместиться в укрытие. Через сутки удалось отправить второй НРК, который смог преодолеть около 15 км и примерно за шесть часов успешно вывез раненого в Константиновку, где его забрали медики.

"Спасибо платформе. Столько, сколько она меня провезла, я бы сам точно не прошел. Месяц бы шел", — поделился "Яник", — "С 12 ночи до 6 утра меня вез дрон".

Командир роты НРК "Электрик" поделился, что подразделение постоянно держит наготове беспилотную платформу для эвакуации, которая является его главной задачей. Ранее планирование миссий могло занимать несколько дней, но сейчас сократилось до нескольких часов.

Он сообщил, что был и третий НРК, который не смог доехать до бойцов из-за бракованной детали, которую не обнаружили во время испытаний. По словам "Электрика", ВСУ нужно больше наземных дронов, чтобы было больше успешно выполненных миссий.

Накануне Alter Ego взорвала мост с помощью НРК и FPV-дрона. Благодаря этому они лишили россиян укрытия и важного логистического маршрута.

Недавно в ВСУ показали роботизированный ЗРК "Прометей". Его разработали военные из 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода для защиты от дронов.