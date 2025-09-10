Надскладна місія: дрони ЗСУ врятували пораненого військового на передовій (відео)

Рота наземних роботизованих комплексів Alter Ego 93-ї бригади Збройних сил України "Холодний Яр" за допомогою дронів вивезла пораненого військового з поля бою.

Related video

Воїн батальйону "Алькатрас" із позивним "Яник" наступив на міну типу "пелюстка", втратив частину стопи через вибух і не міг вибратися самотужки, але безпілотник прийшов на допомогу. Подробиці надскладної місії бригада повідомила у своєму ролику на YouTube.

Боєць підірвався неподалік від позиції, до якої йшов, і побратим із позивним "Джекі Чан" затягнув його у бліндаж та надав медичну допомогу. Військові довгий час не мали можливості звʼязатися з командуванням і тимчасово вважалися зниклими безвісти. Вони з 27 квітня по 9 серпня просиділи на позиції, яку зрештою підпалили росіяни.

Згодом дружні підрозділи помітили воїнів, передали їм рацію за допомогою БПЛА, а згодом почали планувати евакуацію. Половину шляху "Джекі Чан" і "Яник" самотужки пройшли за шість днів, йдучи тилу по ночах або у дощ, щоб противник не помітив. "Янику" при цьому довелося рухатися повзком на колінах. Так вони подолали ділянку, до якої НРК не міг раніше дістатися через фізичну перешкоду.

Тоді рота Alter Ego відправила НРК. Перший дрон, який вивозив "Яника", наїхав на саморобний вибуховий пристрій і вийшов з ладу. На щастя, він мав захист від уламків, тому боєць не постраждав і зміг переміститися в укриття. Через добу вдалося відправити другий НРК, який зміг подолати близько 15 км і приблизно за шість годин успішно вивіз пораненого до Костянтинівки, де його забрали медики.

"Дякую платформі. Стільки, скільки вона мене провезла, я б сам точно не пройшов. Місяць би йшов", — поділився "Яник". — "З 12 ночі до 6 ранку мене віз дрон".

Командир роти НРК "Електрик" поділився, що підрозділ постійно тримає напоготові безпілотну платформу для евакуації, яка є його головню задачею. Раніше планування місій могло займати декілька днів, але зараз скоротилося до кількох годин.

Він повідомив, що був і третій НРК, який не зміг доїхати до бійців через браковану деталь, яку не виявили під час випробувань. За словами "Електрика", ЗСУ потрібно більше наземних дронів, щоб було більше успішно виконаних місій.

Напередодні Alter Ego підірвала міст за допомогою НРК і FPV-дрона. Завдяки цьому вони позбавили росіян укриття і важливого логістичного маршрута.

Нещодавно в ЗСУ показали роботизований ЗРК "Прометей". Його розробили військові з 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу для захисту від дронів.