"Оператори — боги": розробник показав, як українські НРК воювали з дронами РФ

Українські наземні роботизовані комплекси (НРК) уже активно воюють на полі бою замість піхоти. Під час нещодавньої операції один робот навіть врятував іншого.

Роботизована платформа з туреллю і кулеметом вирушила розстрілювати позицію російських окупантів на передовій, проте з нею сталася біда. Таку історію з фронту розповів на своїй сторінці у Facebook Тарас Остапчук — розробник лінійки комплексів Ratel.

Озброєний туреллю робот під час виконання місії був атакований і пошкоджений російським FPV-дроном. Щоб не втрачати цінну машину, бійці Сил оборони відправили на виручку вантажний НРК Ratel-H, який зачепив підбитого "побратима" за допомогою спеціального механізму і потягнув до своїх. Пара безпілотників не доїхала до точки евакуації всього кілометр, оскільки її вразив ще один FPV-дрон окупантів.

"І це ще не війна роботів?!", — пише Тарас Остапчук. — Мега-крута команда операторів цих НРК — це просто боги. Мало того, що провернули цю операцію, так ще й вдалося евакуювати роботів. Пацани просто дуже круті".

Раніше писали, як дрони ЗСУ врятували з поля бою пораненого воїна, який втратив частину стопи через міну. Рота Alter Ego використовувала дві роботизовані платформи, перша підірвалася по дорозі, захистивши при цьому пасажира.

Нещодавно в Україні представили бойового робота VATAG з кулеметом калібру 25 мм на спеціальній турелі. Машина може далеко заїхати завдяки гібридній силовій установці. Крім того, архітектура НРК включає програмно-апаратні рішення на основі штучного інтелекту (ШІ).