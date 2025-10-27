Військовослужбовці ЗСУ випробували бойових наземних роботів: що відомо (фото)

Підрозділ NC13 Strike 3-ї штурмової бригади провів краш-тест ударних наземних роботизованих комплексів (НРК) в умовах наближених до бойових.

Метою заходу було надати виробникам НРК зворотний зв'язок від військових, зокрема про недоліки систем, які необхідно виправити. Про це розповіла Вікторія "Торі" Гончарук, керівниця відділу оборонних технологій Snake Island Institute та AB3 TECH.

Українські НРК Фото: Snake Island Institute

В перший день відбулася панельна дискусія з представниками 3-ї штурмової бригади, 91-го окремого протитанкового батальйону та 37-ї морської бригади та бригади "Лють". У дискусії взяли участь виробники DevDroid LLC, Rovertech LLC, Terra Traverse та Ark Robotics.

Випробування українських НРК Фото: Snake Island Institute

Другим етапом став живий краш-тест, в ході якого виробники керували своїми НРК з бліндажу. Безпілотники мали проїхати через бруд, пісок, траншеї, повалені дерева, перепади висот, зигзагоподібну трасу тощо.

Випробування транслювалися на великому екрані, а командир роти ударних безпілотних наземних транспортних засобів NC13 коментував події в режимі реального часу. Успішно пройшли краш-тест лише 5 з 13 НРК. При цьому кілька виробників, які отримали жорстку критику під час форуму, показали високі результати.

"У цьому і полягає суть нашої роботи: відгуки солдатів, які призводять до швидкого навчання та помітного вдосконалення життєво важливих технологій", — наголосили у Snake Island Institute.

